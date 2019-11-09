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Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk

ABD'nin 1915 olaylarıyla ilgili karar tasarılarına tepki gösteren TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk, hazmedemediler. Yaptırımların bizi etkilemeyeceğini defalarca söyledik" dedi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 17:06
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin 1915 olaylarıyla ilgili karar tasarılarına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk, hazmedemediler. Yaptırımların bizi etkilemeyeceğini defalarca söyledik. YPG yaklaşık 750 bin Suriyeli Kürt vatandaşı sürgüne gönderdi" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'ın ABD'nin Suriye'de kontrol ettiği petrol sahalarının gelirinin terör örgütü YPG/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gittiği yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Çavuşoğlu, ABD'den yapılan söz konusu açıklamaları dikkatlice takip ettiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar. Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için, ona el koymak için burada olduğunu saklamayan bir ülkeden bahsediyoruz ve özellikle de buradan elde edilen gelirle de YPG, PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce terör örgütü DAEŞ'ın yaptığı gibi YPG/PKK'nın da petrol kaçakçılığı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Biz Türkiye olarak, diğerleri gibi, ABD'nin de itiraf ettiği gibi Suriye'deki Barış Pınarı Harekatını Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil, teröristleri temizlemek için başlattık ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçtik ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü çok güçlü şekilde destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu bölgenin istikrara kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, ABD'nin, on binlerce kilometre uzaktan gelerek, "Suriye'nin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz" demesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, "Biz de buna karşıyız. Buralar Suriye halkınındır ve Suriye halkının faydalanacağı şekilde değerlendirilmesi lazım" dedi.

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