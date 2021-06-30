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Çavuşoğlu, bu akşam ekibiyle birlikte KKTC’ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu akşam ekibiyle birlikte KKTC’ye geliyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba 08:19
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Çavuşoğlu, bu akşam ekibiyle birlikte KKTC’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, TAK’a verdiği mülakatta yer alan bilgilere göre Çavuşoğlu ve ekibi, yarın akşam adaya gelecek ve yarın Cumhurbaşkanlığı ile bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Tatar, Çavuşoğlu’nun ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamasında, Rum basınına da yansıyan “Kıbrıs sorununa ilişkin BM’nin özel temsilci atanması yönündeki teklifine kendisinin olumsuz yanıt vermediği” şeklindeki gelişmelerin, yarın yapılacak toplantıda değerlendirileceğini ifade etti.

Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından Brüksel’de yapılan söz konusu öneriye ilişkin, “(Guterres) Yeni atanacak olan özel temsilcinin, ortak zemin var mı yok mu noktasındaki gerçeklerin tespiti için atanacağını söyledi. Bizim açımızdan bakıldığında, geçici olarak görevlendirilen Jane Holl Lute zaten bu görevi yapıyor. Bu nedenle bu yeni görevlendirmeye neden ihtiyaç duyulduğunu kendi aramızda sorguladık ve bunun sonucunda Genel Sekretere hiçbir taahhüt altına girmeden önerisini etraflıca değerlendireceğimizi bildirdik. Tabii bu değerlendirmemizi kendi içimizde ve Anavatanımız Türkiye ile istişare içerisinde yapacağız” dedi.
        
        
 

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Mevlüt Çavuşoğlu
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