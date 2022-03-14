Çavuşoğlu: Bu akşam taşıma sorununun çözülmesini bekliyorum

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, taşımacıların eylemde olması nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmasına işaret ederek, bu akşam sorunun çözülmesini beklediğini söyledi.