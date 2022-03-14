Künye
Kıbrıs 11
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Engelli kıza tecavüz!
Engelli kıza tecavüz!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Marketten 76 adet ürünü çaldığı iddia ediliyor
Marketten 76 adet ürünü çaldığı...
Flaş Haber
Engelli kıza tecavüz!
Kapat

Çavuşoğlu: Bu akşam taşıma sorununun çözülmesini bekliyorum

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, taşımacıların eylemde olması nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmasına işaret ederek, bu akşam sorunun çözülmesini beklediğini söyledi.

14 Mart 2022 Pazartesi 18:32
103 Okunma
Çavuşoğlu: Bu akşam taşıma sorununun çözülmesini bekliyorum
banner108

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, toplu taşımacıların eyleme gitmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitimlerine devam edememesinin telafisiz olduğunu vurgulayarak, toplu taşımacıların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bir talimat verdiğini dile getirdi.

“Bu akşam öğrencilerin taşıma sorununun çözülmesini bekliyorum” diyen Çavuşoğlu, toplu taşımacıların diğer taleplerinin ise hafta içi çözüme kavuşacabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde yer aldığını da aktardı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 14.03.2022 19:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Ülkü Ocakları'ndan Tatar'a davet
KKTC Ülkü Ocakları'ndan Tatar'a davet
Pilli: Yeni hastaneden vazgeçilmedi
Pilli: Yeni hastaneden vazgeçilmedi
Ayşegül Baybars: Bu hükümetten bir şey beklenmemelidir
Ayşegül Baybars: Bu hükümetten bir şey beklenmemelidir









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim