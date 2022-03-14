Çavuşoğlu: Bu akşam taşıma sorununun çözülmesini bekliyorum

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, toplu taşımacıların eyleme gitmesine yönelik açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitimlerine devam edememesinin telafisiz olduğunu vurgulayarak, toplu taşımacıların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bir talimat verdiğini dile getirdi.
“Bu akşam öğrencilerin taşıma sorununun çözülmesini bekliyorum” diyen Çavuşoğlu, toplu taşımacıların diğer taleplerinin ise hafta içi çözüme kavuşacabileceğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündeminde yer aldığını da aktardı.
KAYNAK: KIBRIS POSTASI