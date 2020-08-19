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ÇAVUŞOĞLU: “BU DÖNEMDE HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Başbakan Ersin Tatar, yükseköğrenimde başlayacak yeni akademik yıl için alınacak tedbirleri görüşmek üzere üniversitelerin yetkilileriyle bir araya geldi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:32
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ÇAVUŞOĞLU: “BU DÖNEMDE HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Başbakan Ersin Tatar, yükseköğrenimde başlayacak yeni akademik yıl için alınacak tedbirleri görüşmek üzere üniversitelerin yetkilileriyle bir araya geldi.

Sayıştay toplantı salonunda yer alan toplantıya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektör ve yetkilileri katıldı.

TATAR: “ÖNCELİK TOPLUM SAĞLIĞI”

Toplantıda ilk sözü alan Başbakan Ersin Tatar, hükümetin yaklaşık 6 aydır pandemi konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olduğuna işaret ederek, ekonomik sorumluluklara karşın, hükümetin önceliğinin halkın ve toplumun sağlığı olduğunu vurguladı.

Ülkenin en önemli sektörlerinden yükseköğretim kurumlarının, yeni dönemde nasıl yönetileceği konusunda üniversite yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunacaklarına işaret eden Başbakan Tatar, 2020-2021 öğretim yılında ülkeye hangi zaman diliminde kaç öğrenci gelebileceği, nerede kalabileceği konularında yol haritası çizmek istediklerini söyledi.

Hükümet olarak yeniden bir karantina düşüncesinde olmadıklarını belirten Başbakan Tatar, riskleri minimuma çekip, süreci değerlendirerek yönetebilmenin önemine işaret etti.

Başbakan Tatar, eğitimin ne kadarının online, ne kadarının yüz yüze yürütüleceği konusunun da bugünkü toplantıda ele alınıp değerlendireceğini belirterek, yeni öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

ÇAVUŞOĞLU: “BU DÖNEMDE HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, bakanlık olarak üniversitelerle istişare içinde çalıştıklarına işaret ederek, pandemi sürecinde de çalışmaların istişare içinde yürütüldüğünü belirtti.

Bu dönemde herkesin elini taşın alına koyması gerektiğini, her şeyin devletten beklenmesi yaklaşımını doğru bulmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, her türlü tedbirin birlikte alınmasını gerektiğini söyledi.

“YÜZDE 40 ONLINE, YÜZDE 60 YÜZ YÜZE”

Bakanlık olarak “yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim” anlayışını benimsediklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, amaçlarının öğrencilerin ülkeye getirilmesi olduğunu kaydetti.

Öğrenci sayısını önemsediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, büyük sayıda öğrenci kaybı yaşanmamasını temenni etti.

Hükümetin bu konuda önemli çalışmaları bulunduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, sıkıntıların aşılması ve yüksek öğrenimin geleceğe taşınması noktasında hükümetin ciddi bir efor sarf ettiğini sözlerine ekledi.

BÜKE: “ÖĞRENCİLERİN GELİŞİ KONUSUNDA CİDDİ SIKINTI VE ENDİŞELER VAR”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ise toplantı için teşekkür ederek, pandemi sürecinde üniversitelerin yaptığı çalışmalara değindi.

Üniversitelerin bu süreçte akreditasyon anlamında ciddi çalışmalar yaparak önemli yol kat ettiğine işaret eden Büke, YÖDAK’ın da üniversitelerin verdikleri eğitimleri denetlediğini vurguladı.

Önümüzdeki süreçte öğrencilerin gelişi konusunda ciddi sıkıntı ve endişeler bulunduğuna dikkat çeken Büke, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli şekilde adaya gelip öğrenimlerini sürdürebilmeleri için sürecin planlanması için birlikte çalışmanın önemine işaret etti.

Hükümetin bu konuda alacağı tedbirlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Büke, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu aracılığı ile alınacak önlemler ve pandemi hastanesinin bir an önce yapılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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