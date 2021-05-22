Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli törenle bugün hizmete girdi.

Törende ilk konuşmayı yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 'Bugün tarihi bir gün, tarihi yazan burada yazdıran ekranda… KKTC halkı ve üreticileri adına gurur duyduğumu öncelikle paylaşmak isterim. Uzun yıllardan beri büyük bir fikir ve fedakarlığın bir ürünü bu aşama, içme suyu sonrası KKTC’nin çorak topraklarını besleyecek… Bu yatırım KKTC’nin kaderini değiştirecektir… Dünya ile yarışabilecek gelme noktasında her türlü gayreti görmekteyiz... açıklamasını yaptı.



