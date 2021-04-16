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Çavuşoğlu, Cenevre öncesi KKTC’de temaslarda bulunacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dün akşam saatlerinde gelen, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına bugün başlıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 09:17
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Çavuşoğlu, Cenevre öncesi KKTC’de temaslarda bulunacak

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek, siyasi parti başkanlarının da yer alacağı çalışma toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün saat 13.30’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek, saat 14.30’da da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek çalışma toplantısına da katılacak. Toplantı saat 16.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenleyeceği ortak basın toplantısı ise 18.00’de olacak.
        
        
          

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
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