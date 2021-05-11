Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği’ni Ziyaret Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne gerçekleştirdiği ziyarette, kuraklık ve üretimin sürekliliği konuları ele alındı.

KELLE: “PANDEMİ KADAR TEHLİKELİ BİR KURAKLIK İLE DOĞAL AFETLER YAŞANDI”

Görüşmede ilk olarak söz alan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, tüm dünyada pandemi ve pandemi kadar tehlikeli bir kuraklık ile doğal afetler yaşandığını belirterek, “Bu süreçte cefakâr çiftçimiz gıda güvenliğini sağlamak için canla başla çalıştı. Tarım bakanlığı ekibi de bu süreçte çiftçimizin yanında oldu. Ülkemizde gıda güvenliği en iyi şekilde sağlandı. Bundan dolayı çiftçimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

İslam aleminin bayramını da kutlayan Kelle, Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni etti.

ÇAVUŞOĞLU: “UBP’NİN BULUNDUĞU HÜKÜMETLERİN TÜMÜNDE ÜRETİCİ MEMNUNİYETİNİ YARATABİLMEK ADINA DEVLETİN İMKANLARI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANILDI”

Çiftçilerin Ramazan Bayramı’nı ve 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutlayarak söze başlayan Çavuşoğlu, pandemide herkes kendi can güvenliği için eve kapanmak zorundayken, çiftçilerin insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı sağlayabilmek için çalıştığını kaydetti.

Kurak bir yıl geçirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, kuraklık, hasat edilebilecek olan arpa ve buğdayın fiyat tartışmaları, üretimin sürekliliği konularında görüş alışverişinde bulunmak ve gelecek yıl yaşanabilecek sorunları bugünden konuşarak tedbir alabilmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, UBP’nin üretici dostu olduğunu ve UBP’nin bulunduğu hükümetlerin tümünde üretici memnuniyetini yaratabilmek adına devletin imkanlarının en iyi şekilde kullanıldığını ifade etti.

Çiftçiler Birliği ile zaman zaman tartışmalar da yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Ama tartışmaların tümü ortak hedefe yöneliktir. Ortak hedef de üreticinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, üretimin sürdürülebilir olmasıdır” dedi.

Çavuşoğlu, “Üretici varsa Tarım Bakanlığı vardır, Tarım Bakanlığı da varsa üretici daha mutlu olmalıdır” ifadeleri ile sözlerine son verdi.

Basın toplantısının ardından Tarım Bakanlığı ile Çiftçiler Birliği heyetleri arasında bir toplantı gerçekleşti.