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Çavuşoğlu: Çiftçilere ve üreticilere gelir desteklerinde bulunacağız

Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın A’dan Z’ye programına katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya Ormancılık Günü için konuştu,

22 Mart 2021 Pazartesi 10:26
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Çavuşoğlu: Çiftçilere ve üreticilere gelir desteklerinde bulunacağız

Kardelen Göksu

Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın A’dan Z’ye programına katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Dünya Ormancılık Günü için konuştu, “Dünya ormanlarının her geçen gün azaldığı ve yok olduğu bu durumda bütün dünyanın için çabaladığı malumdur. Kuzey Kıbrıs olarak her sene fidan dikmek için ciddi kaynaklar ayırıp kullanıyoruz. Orman Haftası dolayısıyla, 1571 senesinin anısına 1571 adet fidan dikildi. Milli Mücadelimizi de temsil eden Erenköy’ü de sembolize eden bir proje oldu” diyerek devam etti.

Dünya Ormancılık Günü için vatandaşlara da çağrıda bulunan Çavuşoğlu, ”Şuan da mevcut olan ormanlarımızı korumamız en önemlisidir. Kış döneminde böceklere karşı savaşırken, yaz aylarında da yangınlara karşı savaşıyoruz. Kış ayı için biyolojik ilaçlanmamızı tamamladık yaz ayı içinse acil yardım gruplarımız hazır durumda. Orman yangınları ile ilgili insan yardımı da çok önemlidir. Bu dönemler baharın gelişidir, otların kurumaya başladığı dönemlerde olduğumuz için çok daha dikkatli olmamız gerekmektedir. Herhangi bir yangın çıkması durumunda, Dağlarda araçlarımız, ekibimiz hazır durumdadır. Bunun yanı sıra, önemli olan asıl vatandaşlardır. Vatandaşlarımız etrafını korumadığı sürece, helikopterimiz, uçağımız olsa da fayda etmez. Haberlerde görüyoruz, Avusturalya da, Amerika’da yıllarda süren yangınlar var. Bizler de insanlarımızı bilinçlendirebilmek için duyurular yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Seracılar, üreticilere de seslenen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, “Çiftçilere ve üreticilere gelir desteklerinde bulunacağız. Fırtınadan gördükleri zararları da karşılayacağız. Koronavirüsden dolayı birçok çiftçimiz zor durumdadır. Devletin, bakanlığın bütçesi neyse biz halkımız için ve üretimin devam edebilmesi için destek olacağız.” dedi.

Son Güncelleme: 22.03.2021 12:41
Anahtar Kelimeler:
Nazım Çavuşoğlu
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