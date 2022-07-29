Künye
Kıbrıs 38
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!

Çavuşoğlu'dan Öğretmen Akademisi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı programda Atatürk Öğretmen Akademisi ve Türkiye’deki yaz kamplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

29 Temmuz 2022 Cuma 15:18
244 Okunma
Çavuşoğlu'dan Öğretmen Akademisi açıklaması
banner48

Bakan Çavuşoğlu, sınıf öğretmeni ve okul öncesinde nasıl olursa olsun Akademiden olsun yaklaşımına katılmadığını ifade ederek akademin tamamen güncellenerek geleceğe taşınması noktasında en büyük sigortanın kendisi olduğunu ve bu konuda hiç tavizi olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu,Atatürk Akademisi’nin tamamen güncelleneceğinin ve kendisine verilen görevi ve sorumluluğu en geniş şekilde yerine getireceğinin altını çizerek, akademiyi kapatmak değil güçlendirmek gibi bir tavır içerisinde olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, “Hedefimizin birincisi akademi yaşayacak, ikincisi akademiden mezun olan çocuklar, mesleki yeterlilik anlamında en üst seviyeye çekilecek, üçüncüsü tüm çocuklarımıza mümkün olan fırsat verilecek” diye konuştu.

Türkiye’deki yaz kampları konusunda ise Bakan Çavuşoğlu, kamplar konusunda birtakım şikayetler yapıldığını belirterek bu konuları abartmamak gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu “İsteyen bu kamplara katılıyor. Kendi isteği ile gidilen ve programı da belli olan bu kamplara verilen özveriyi kör çar etmek bizlere yakışmıyor dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir kampta mevlit okutulduğu yönünde şikayetlere yanıt veren Çavuşoğlu, anmalarda mevlit okutulmasının doğal olduğunu belirterek “Eğer buna karşı olan veli varsa çocuğunu göndermeyebilir. Bu kampların programları kendileri ile paylaşılmaktadır” dedi.

Çavuşoğlu, kamplarda bazı eksiklik ve yanlışlıkların olabileceğini de belirterek Bakanlık olarak en küçük bir aksaklıkta devreye girdiklerini ve gerekli düzenlemelerin yapılarak tedbirlerin alındığını söyledi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Asgari ücretli bile vergi ödemeye mahkum edildi”
“Asgari ücretli bile vergi ödemeye mahkum edildi”
Süt Borsası 1 Ağustos'a ertelendi
Süt Borsası 1 Ağustos'a ertelendi
Kırmızı: “Ekonomi kötüye gidiyor, esnaf batıyor, halk fakirleşiyor…”
Kırmızı: “Ekonomi kötüye gidiyor, esnaf batıyor, halk fakirleşiyor…”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim