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Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de sahada da masada da varız

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenenen 50. Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV’nin sorularını yanıtladı.

21 Ocak 2020 Salı 15:55
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de sahada da masada da varız

Berlin’de hafta sonu düzenlenen Libya zirvesini değerlendiren Çavuşoğlu, “Berlin zirvesi bu kadar lideri ve tarafı bir araya getirmesi bakımından önemliydi. Biz süreci başından bu yana destekledik. Amacımız Libya’da kalıcı bir ateşkesi tesis edip siyasi süreci hızlandırmak” dedi.

Zirvede Türkiye ile Rusya’nın çabalarıyla inşa edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesi üzerine görüşmeler yapıldığını söyleyen Bakan, toplantıda önemli kararlar çıktığına işaret etti.

Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Libya’daki gelişmelere Türkiye ile yapılan ‘deniz yetki alanları sınırlandırılması’na yönelik anlaşma üzerinden dar bir bakış açısıyla baktığını da söyledi.

Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın bu yaklaşımı Doğu Akdeniz’deki sorunları çözmez.” dedi.
Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetleri konusundaki görüşlerini de paylaştı.

Çavuşoğlu, “Bizim iki alanda sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Birincisi kıta sahanlığı içindeki parseller.

Bunlar Rum Kesimi’nin ruhsat verdiği yerlerle çatışıyor. Biz bunları tartışmıyoruz. Burada Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğuna kimse itiraz edemiyor. Rum Kesimi AB’nin şımartmasıyla tek taraflı sondaj faaliyetlerini sürdürdü.

Sondaj gemimiz Karpaz’ın güneyindeki sondaj çalışmalarını tamamlayarak 8. parsele gitti. Buralar Rum Kesimi’nin ruhsat verdiği yerler. Burada işbirliğine hazırız. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hakkını yedirmeyiz, sahada da masada da varız.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluDoğu Akdeniz
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