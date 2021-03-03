Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış

ÇAVUŞOĞLU: “DOMATESİ EVLERİMİZDE DE TÜKETELİM”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TV 2020’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 09:55
960 Okunma
ÇAVUŞOĞLU: “DOMATESİ EVLERİMİZDE DE TÜKETELİM”

GÜNDEM KIBRIS

Hayvancılık konusunda değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Bizim 300 bine yakın hayvanımız var. Her eve bir canlı hayvan düşüyor. Yani insanlar haftada bir kilo et tüketse bu hayvanlar bize yetmez. Ya insanlar et tüketmiyor, ya da bu açığı başka türlü gideriyor” dedi.

Üreticiler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Bizim üreticilerimiz çok zorda, seralar ekildi. Bilirsiniz bu seraların bir kısmı zarar gördü, zarar görmeyenler de tüketim düşünce zarara uğradı. Fide masraflarını bile karşılayamaz durumdadır bazı üreticilerimiz. Başlıca sıkıntıda olduğumuz domatestir. Domates seralarımızda verimlilik çok yüksektir. Bu rakamlar da öğrenci ve turizm oranına göredir. Hem öğrencinin hem de turistin olmaması ciddi bir sıkıntıdır. Ben öneriyorum ki, kadınlarımız alsınlar bu domatesleri de konserve yapsınlar. Evlerde bu domatesleri değerlendirelim. O yüzden salata tüketelim, domatesi tüketelim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Nazım Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döve döve hesaplarına para yatırttılar
Döve döve hesaplarına para yatırttılar
10 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM
10 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM
Kıbrıs’ta bir ilk; Otelin İlk Misafirleri Odalarına Yerleşti
Kıbrıs’ta bir ilk; Otelin İlk Misafirleri Odalarına Yerleşti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim