ÇAVUŞOĞLU: “DOMATESİ EVLERİMİZDE DE TÜKETELİM”

GÜNDEM KIBRIS

Hayvancılık konusunda değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Bizim 300 bine yakın hayvanımız var. Her eve bir canlı hayvan düşüyor. Yani insanlar haftada bir kilo et tüketse bu hayvanlar bize yetmez. Ya insanlar et tüketmiyor, ya da bu açığı başka türlü gideriyor” dedi.

Üreticiler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Bizim üreticilerimiz çok zorda, seralar ekildi. Bilirsiniz bu seraların bir kısmı zarar gördü, zarar görmeyenler de tüketim düşünce zarara uğradı. Fide masraflarını bile karşılayamaz durumdadır bazı üreticilerimiz. Başlıca sıkıntıda olduğumuz domatestir. Domates seralarımızda verimlilik çok yüksektir. Bu rakamlar da öğrenci ve turizm oranına göredir. Hem öğrencinin hem de turistin olmaması ciddi bir sıkıntıdır. Ben öneriyorum ki, kadınlarımız alsınlar bu domatesleri de konserve yapsınlar. Evlerde bu domatesleri değerlendirelim. O yüzden salata tüketelim, domatesi tüketelim” dedi.