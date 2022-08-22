Çavuşoğlu: “Eğitimde çok önemli atılımlar yapıldı"

“En büyük temennimiz, bu manşetlerin atılacağı ortamın ortadan kaldırılmasıdır.” diye konuşan Çavuşoğlu, okullarda yaşanan fiziki sıkıntıları gizlemek gibi bir çabalarının olmadığını ve bu sıkıntıları gidermek adına yoğun bir çaba gösterdiklerini dile getirerek, 2019 yılından bugüne kadar görev süreleri içerisinde son 20 yılda yapılanlardan daha fazla okul yaptıklarına dikkat çekti.

“4 yeni okul ile eğitime başlanacak”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, katıldığı bir programda Çavuşoğlu, yeni eğitim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, bu yıl, okullar bakımı ve onarımı için devletin öz kaynaklarından 20 milyonluk bir harcama yaptıklarını, 28 milyonluk bir harcama daha yapacaklarını ve toplamda 48 milyonluk bütçe ile okulların eksikliklerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini de dile getirdi.

Bu yıl 4 yeni okul ile eğitime başlanacağına dikkati çeken bakan Çavuşoğlu, “Tarihte hangi dönem 4 yeni okulla eğitime başlandı, bilen varsa söylesin” dedi.

“Bu tadilatları bitirmiş olmanız gerekmiyor muydu?” gibi soruların gelebileceğini de belirten Çavuşoğlu, “Evet bitirilmesi gerekiyordu. Niye olmadı? Bu tadilatları bitirememizin tek bir sebebi var. İhalelerin defalarca tekrar edilmesidir.” dedi.

Gerek laboratuvar yapımı gerekse bakım onarımlar için Bakanlığın çıktığı birçok ihale olduğunu ancak birim fiyatlarında yaşanan değişmeler nedeniyle müteahhit firmaların ihalelere katılmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, yaşanan gecikmelerin sebebinin bu nedenle olduğunu belirtti.

4 yıllık hükümetleri döneminde okul bakım onarımı için yerel kaynaklardan 141 milyon TL bütçe ayrıldığını ancak dövizde yaşanan artışlar nedeniyle şu anda bir okul yapabilecekken, bir veya iki sınıf yapabilecek duruma geldiklerini, yaşanan bu artışların kendilerini de zor durumda bıraktığını ifade etti.

“Eğitimde çok önemli atılımlar yapıldı, 13 yeni okul ülke eğitimine kazandırıldı”

Toplumun doğru bilgilendirilmesi açısından, son dört yıllık dönemde eğitime yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler de veren Bakan Çavuşoğlu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Dikmen İlkokulu Okul Öncesi Binası, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Osman Örek Meslek Lisesi 1. ve 2. Etap inşaatı, Gönyeli İlkokulu 3. Etap inşaatı, İskele EVKAF Türk Maarif Koleji Binası, Karpaz Meslek Lisesi yeni derslik binaları, Esin Leman Lisesi, Vedat Meral Ertüngü Lisesi, YONPAŞ Metin Derinel Lisesi ile Lefkoşa, İskele ve Gazimağusa’da yapımı tamamlanan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarını eğitime kazandırıldığına vurgu yaptı.

Yapılan yayınların maksatlı olduğunu ve sanki hiçbir şey yapılmadığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, kendi hükümetleri döneminde gerek öz kaynaklarla gerekse yapılan girişimler neticesinde hayırsever iş insanları sayesinde, eğitimde çok önemli atılımlar yaptıklarının altını çizerek, kademeli olarak toplamda 13 yeni okulu ülkeye kazandırdıklarını söyledi.

Avrupa Birliği ile birlikte yürüttükleri proje ile İlköğretimde 48, ortaöğretimde ise 21 okula fen laboratuvarı kazandırdıklarına vurgu yapan Nazım Çavuşoğlu, ortaöğretimde yeni laboratuvar yapımı için çıktıkları ihalelerin 6 kez tekrarlandığına dikkat çekerek, geçmiş dönemlerde kapatılan laboratuvarları yeniden hayata geçirecek bir vizyon ile çalıştıklarını ve toplamda 61 laboratuvarın eğitime kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu ayrıca, 1079 yeni bilgisayarın ihtiyaçlar dahilinde okullara gönderildiğini, bu yıl içerisinde ise 35 okula da internet altyapısı sağlayacaklarını ve bu okullarla birlikte son 4 yılda toplamda 122 okula internet altyapısı sağlanmış olacağını kaydetti.

Yapılan bu yatırımların bazı kesimlere küçük gibi gözükebileceğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Yapılan bu işler, çok büyük işlerdir.” diye konuştu.

“Yaşanan gecikmelerin nedeni, ihale sürecinde yaşanan sıkıntılar”

Gelen soru üzerine, sendikalarla herhangi bir diyalog sorununun olmadığını ve sendikaların ilgili daire müdürleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Biz, okullarımızın eksiklikleri ile ilgili bilgileri okul idaresinden alıyoruz. Basına yansıyan veya servis edilen konular bizim bilgimiz dışında olan konular değil. Biz bunları bir sıraya koyduk ve ihalelerde yaşadığımız tüm zorluklara rağmen bunları sonlandırmak için mücadele ediyoruz.” dedi ve ihalelere katılması için müteahhit firmalarla ve Müteahhitler Birliği ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, tüm konuların bilgileri dahilinde olduğunu, ellerindeki kaynaklara ve aciliyet sırasına göre okulların bakım ve onarımlarının gerçekleştiğini belirterek, yaşanan gecikmelerin ihale süreçlerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı yaşandığını söyledi.

“Taş taş üstüne koymayanların, eleştirilerini yaparken, kendi öz eleştirilerini de yapmalarını arzu ederim.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, okul hibesi yapan Yakın Doğu ve Günsel ailesine, Derinel ailesine, Esin Sanver Arık ve Vedat Ertüngü’ye teşekkürlerini iletti.

Sendikalara da seslenen Çavuşoğlu, “Ülkemize sahip çıkma konuşmaları yapıyoruz. Bir yerinden de onlar tutsun. Manşet yaptıkları okulları biz üstleniyoruz desinler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapamadığını, bu vatansever öğretmenler, bu sendikalar yaptı desinler. Bende, yaptığım selamlama konuşmalarımda onları da anıp, işte öğretmenin temsilcileri böyle olmalıdır diyebileyim. Eleştiri yaptıkları kadar katkı da koysunlar. Bizim desteğe ihtiyacımız var ve bu gizli bir şey değil.” diye konuştu.

Sendikaların bu desteği ve katkıyı yapabilecek durumda olduğuna da değinen Çavuşoğlu, “Fotoğraflar servis ederek manşet olmak yerine, eğitime ve çocuklara sahip çıkarak manşet olsunlar.” ifadelerini kullandı, bazı ufak tefek tamiratların veya boya işlerinin de sendika-okul aile birliği işbirliğiyle çözümlenebileceğini belirtti.

Bir soru üzerine, özel okullardan devlet okullarına bir yığılma beklenmediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele’ye kazandırılan yeni okullar ile bu bölgelerde rahatlama sağlanacağını kaydetti.

Yeni dönemde öğretmen eksikliği yaşanmayacağını da vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı konusunda yapılan eleştirileri yanıtladı.

“Öğretmenlerimize binlerce kez teşekkür etmiş biriyim ve etmeye devam edeceğim ama bu binlerce kez teşekkür ettiğim öğretmen profilinin dışında öğretmen kabul etmem” diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, öğretmenin vermesi gereken ders saatlerine uymasını sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, “Dünyayı da incelediğinizde okulların açık olduğu dönemde sayısal anlamda sorunumuz var, öğrencilerin aldığı ders saati ve öğretmen çalışma saatleri dünyadan çok kopuktur” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Öğretmenlerin girmesi gereken ders saatleri ile ilgili bir mücadelem yok yasada öğretmenlerin 20 saattir ders saati bunun istismarının önüne geçmeye çalışıyorum” dedi.

Çavuşoğlu, yasada yapılacak düzenleme ile hizmetiçi eğitim kurslarına katılımı artırmayı hedeflediklerine de dikkati çekerek, 200 kişinin gelmesi gereken hizmetiçi eğitime 25 kişinin katıldığını dile getirdi, “Sen kendini geliştirmezsen benim çocuğumu nasıl geliştireceksin” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, A ve B öğretmen konusunda da, 18 saat derse girmesi gereken öğretmenin 14 saat, 15 saat derse girmesi gereken öğretmenin ise haftada 10 saat derse girdiğini anlattı, yasada yapılan çalışma ile herkesin girmesi gereken ders saatlerine girmesinin sağlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi yasasındaki değişikliklere ilişkin de bilgi verdi.

Yasada yapılan düzenleme ile lise ve ön lisans mezunların geçici öğretmenlik yapamayacağını ikinci düzenlemenin ise Türkiye üniversitelerinden mezun olanlarda Bakanlar Kurulu’ndan denklik onayı istenmeyeceğini kaydetti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin misyonunun önemine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, bu misyonu sürdürebilmek ve değerlerinin artırılabilmesi için Akademi’nin yasasının güncellenmesi gerektiğini kaydetti.