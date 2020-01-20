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Çavuşoğlu: Eğitimde tam güne geçmek mümkün değil

Çavuşoğlu, Levent Özdam’ın yönettiği radyo programına konuk oldu.

20 Ocak 2020 Pazartesi 12:59
Çavuşoğlu: Eğitimde tam güne geçmek mümkün değil

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu eğitimde tam güne geçmenin bugünkü koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Levent Özdam’ın yönettiği radyo programına konuk oldu.

Tam güne geçileceği söylemlerinin bunu günü kurtarmak için söylediklerini belirten Çavuşoğlu eğitimde devlet politikasının oluşturulmaması nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Her gelen hükümetin kendi görüşlerine göre politikalar oluşturduğunu eğitimin yap – boz tahtasına çevrildiğinden şikayet eden Bakan Çavuşoğlu bu nedenle Vizyon 2030’u hayata geçirmek için tüm siyasi partilerden destek beklediklerini ifade etti.

Özel okulları denetlemekte yetersiz kaldıklarını söyleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu 65 kişilik denetçi kadrosuna rağmen bu sayının 17 olduğunu ve denetlemeleri yapmakta zorlandıklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluHaberKKTC
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magusadaki mastro 2020-01-20 14:14:17

gerek yok. dersaneler var.

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