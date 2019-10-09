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Çavuşoğlu: "Engelsiz bir yaşam oluşturulması adına el birliği ile çalışmalıyız"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:21
Çavuşoğlu: "Engelsiz bir yaşam oluşturulması adına el birliği ile çalışmalıyız"

KİBRİT

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul Başkanı Günay Kibrit kendilerini kabul ettiği için Bakan Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, engelli vatandaşların eğitim alanında yaşadıkları sıkıntılara ve zorluklara çözüm bulabilmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurulun yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Kibrit, oluşturulan komitelerde tespit edilen 3 ana sorunun çözümü üzerinde çalışmalar yürüttüklerini, bunlarda birinin Özel Eğitim Tüzüğü olduğunu anımsatarak tüzüğün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yasası altında tamamlanıp hayata geçirilmesi yönünde Bakan Çavuşoğlu’na taleplerini iletti.

Kurul olarak ayrıca üniversitelerde engelsiz kampüslerin yaratılması yönünde adımlar atılması istekleri olduğunu söyleyen Kibrit, bakanlık ve üniversitelerle iş birliği içerisinde bu kampüsleri hayata geçirme arzusunda olduklarını kaydetti. 

Üniversitede okuyan engelli öğrencilere de burs verilmesinin eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması adına önemli bir adım olacağına dikkat çeken Kibrit, bakanlığın bu  öğrencileri sahiplenerek destek vereceğine inandığını ifade etti. 

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Günay Kibrit ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bakanlık olarak engelli öğrencilerin alacakları  eğitim ile ülkenin genel yaşamına katılımlarını sağlayacak Özel Eğitim Tüzüğü üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve tüzüğü hazırlayarak Merkezi Mevzuat Dairesi’ne yolladıklarını belirterek, “Tüzüğün merkezi mevzuattan çıkmasını beklemekteyiz. Çıkar çıkmaz Savcılıktan da onay alarak sisteme dahil edeceğiz” şeklinde konuştu.

Engelsiz bir yaşam oluşturulması adına tüm kamu kurum  kuruluşları ve özel sektörün el birliği ile çalışmasının önemine de dikkat çeken Çavuşoğlu, bakanlık olarak öğretmenlerin özel eğitim ile ilgili donanımlarını yükseltmek ve müfredatı güçlendirmekte kararlı olduklarını ve bu konuda atılması gereken adımları atacaklarını söyledi. 

Burslarla ilgili kurumun bakanlığa bağlı ilgili daire ile birlikte bir çalışma yaparak engelli öğrencilere destek verilebilecek bir proje hazırlanmasını isteyen Çavuşoğlu, hazırlanacak tüzükle tüm üniversitelerin dahil olacağı projeyle öğrencilere destek verebileceklerini ancak burs konusunun istismar edilmemesi ve verilecek bursları gerçekten ihtiyaç duyan engelli vatandaşlara verilmesini sağlayacak bir komitenin kurulmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu devlet olarak engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaları gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda bakanlık binasında yaşanan eksikliği en kısa sürede giderecek bir projenin hazırlanması için talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

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