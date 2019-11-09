Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Çavuşoğlu Ev Sahipliğindeki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Gerçekleştiriliyor

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğindeki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 14:45
Çavuşoğlu Ev Sahipliğindeki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Gerçekleştiriliyor

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğindeki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.
Antalya'daki Kundu Oteller Bölgesinde düzenlenen toplantıya, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakan yardımcıları katıldı, KKTC ve Türk Konseyi toplantıda gözlemci olarak yer aldı. EİT belgeselinin gösterimi yapıldı.
23. Dönem Başkanı Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye mükemmel ev sahipliği ve harika organizasyon için teşekkür etti.
Toplantının başarılı geçmesini temenni eden Neoziri, yolsuzlukla mücadele ve kamu denetçiliği başta olmak üzere birçok vizyonu bulunan EİT'nin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Sekreteryanın EİT vizyon fonunun oluşturulması için çalıştığını ifade eden Neoziri, "EİT, desteklemek, fikir alışverişlerinde bulunmak ve yön verebilmek için başka bir fırsattır. EİT 2015 vizyonunda da öngörüldüğü üzere üye devletlerinin geleceği daha iyi planlaması için sürdürülebilir ekonomilere ihtiyaç var." dedi.
Neoziri, ticari anlaşmaların hayati önem taşıdığını, bölgesel ticareti artırmak için daha fazlasını yapmak gerektiğini belirtti.
Afganistan'ın projelerine destek olduklarını, birtakım güçlükleri birlikte aşacaklarını vurgulayan Neoziri, "EİT toplantısının sonuçları, üye devletleri yeni iş birliği seviyesine taşıyacaktır. Bölgesel turizmi geliştirebiliriz." diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar'dan Atatürk için duygusal video
Başbakan Tatar'dan Atatürk için duygusal video
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk
Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk
DP Gençlik Örgütü'nden 10 Kasım mesajı
DP Gençlik Örgütü'nden 10 Kasım mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim