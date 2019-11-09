Çavuşoğlu Ev Sahipliğindeki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı Gerçekleştiriliyor

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğindeki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

Antalya'daki Kundu Oteller Bölgesinde düzenlenen toplantıya, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakan yardımcıları katıldı, KKTC ve Türk Konseyi toplantıda gözlemci olarak yer aldı. EİT belgeselinin gösterimi yapıldı.

23. Dönem Başkanı Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye mükemmel ev sahipliği ve harika organizasyon için teşekkür etti.

Toplantının başarılı geçmesini temenni eden Neoziri, yolsuzlukla mücadele ve kamu denetçiliği başta olmak üzere birçok vizyonu bulunan EİT'nin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sekreteryanın EİT vizyon fonunun oluşturulması için çalıştığını ifade eden Neoziri, "EİT, desteklemek, fikir alışverişlerinde bulunmak ve yön verebilmek için başka bir fırsattır. EİT 2015 vizyonunda da öngörüldüğü üzere üye devletlerinin geleceği daha iyi planlaması için sürdürülebilir ekonomilere ihtiyaç var." dedi.

Neoziri, ticari anlaşmaların hayati önem taşıdığını, bölgesel ticareti artırmak için daha fazlasını yapmak gerektiğini belirtti.

Afganistan'ın projelerine destek olduklarını, birtakım güçlükleri birlikte aşacaklarını vurgulayan Neoziri, "EİT toplantısının sonuçları, üye devletleri yeni iş birliği seviyesine taşıyacaktır. Bölgesel turizmi geliştirebiliriz." diye konuştu.