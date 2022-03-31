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Çavuşoğlu: Eylem düzenleyenler, çözüm önerilerini de sunsun

    Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksulluğa Hayır Eylemini” devlette örgütlü sendikaların düzenlediğine dikkat çekerek, “Yarınki eylemi düzenleyenler zor durumda olanlar değildir. Asıl zor durumda olanlar işsizler ve asgari ücretli çalışanlardır” dedi.

31 Mart 2022 Perşembe 22:26
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Çavuşoğlu: Eylem düzenleyenler, çözüm önerilerini de sunsun
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    Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksulluğa Hayır Eylemini” devlette örgütlü sendikaların düzenlediğine dikkat çekerek, “Yarınki eylemi düzenleyenler zor durumda olanlar değildir. Asıl zor durumda olanlar işsizler ve asgari ücretli çalışanlardır” dedi.

    Eylemin bir hak olduğunu belirten Çavuşoğlu, eylem düzenleyenlerin mevcut duruma çözüm önerisi de sunması gerektiğini kaydetti.

    Nazım Çavuşoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

    Özel sektör çalışanlarının, devlette çalışanların haklarının yüzde 30-40’na dahi sahip olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Eylem düzenleyenler, maaşını, hayat pahalılığı ödeneğini alabilen, 42 gün izne çıkabilen, mazeret ve hastalık izni kullanabilenlerdir. Bu kesim yarın eylem yapacak” dedi.

     Eylemin hükümete karşı pahalılık nedeniyle yapılacağının açıklandığını belirten Çavuşığlu, “Önerileri nedir? Bu eyleme destek veren ama daha önce tedbir alıp uygulamayan siyasi partiler de çözüm önerilerini sunsun. Sesi çok çıkan değil, akıllıca ortaya görüş koyan haklıdır. Çözüm önerilerini de yazsınlar okuyalım. Art niyetli bir eylem olmasın” diye konuştu.

KAYNAK: HABER KIBRIS

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