Çavuşoğlu: Federasyon müzakereleri Rum tarafının tutumu nedeniyle çöktü

Yunanistan’la yeni dönem ilişkilere değerlendiren Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Çavuşoğlu, yıllardır federasyon temelinde müzakerelerin götürüldüğünü ancak Rum tarafının Türk tarafını siyasi eşit kabul etmemesiyle bu müzakerelerin çöktüğünü söyledi.

Bu doğrultuda iki devletli çözümün masaya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, “Öneri hem Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının, yani egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidine hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir iş birliğinin tesisine dayanıyor. Biz de Türkiye olarak, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi noktasında her türlü girişimi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tüm muhataplara da adadaki gerçeklere odaklanması gerektiği mesajını verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türklerine yapılan çifte standartlardan vazgeçmeleri gerektiğini söylüyoruz. Sahadaki gerçeklerle uyumlu, iki devletli çözüm önerisinin muhataplarımızca değişen koşullar çerçevesinde daha dikkatli bir şekilde dikkate alınacağına inanıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de kapsamlı bir iş birliği yapılması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye’nin ve KKTC’nin dışlandığı girişimlerin başarısız olmaya mahkum olduğunun altını çizdi.

Atılan tek taraflı adımların gerginliği tırmandırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

‘Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak bölgede kilit aktörüz. Bizim önceliğimiz her zaman olduğu gibi diplomasi, iş birliği ve eş güdüm. Sayın Cumhurbaşkanımız AB’ye 2020’de kapsamlı bir Doğu Akdeniz Konferansı yapılmasını önerdi. Bu önerimiz diğer aktörlerce de benimsenmeli ve artık hayata geçirilmeli. Ayrıca Kıbrıs Türkleri de hidrokarbon konusunda Rumlara 2011, 2012 ve 2019’da iş birliği önerilerinde bulundu. Biz bu önerileri de destekliyoruz.’