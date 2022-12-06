Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
banner107

Çavuşoğlu, Feyzioğlu’nu kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu kabul etti.

06 Aralık 2022 Salı 15:21
20 Okunma
Çavuşoğlu, Feyzioğlu’nu kabul etti



Bakan Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada Metin Feyzioğlu’na hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Feyzioğlu’nun KKTC’yi yakından bildiğini ve Büyükelçi olarak görev yapacağı sürede KKTC’ye katkı koyacağını belirten Çavuşoğlu, ziyaretinden dolayı Feyzioğlu’na teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye ile KKTC arasında eğitimde yürütülen proje ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu ise konuşmasında, KKTC’de görev yapacak olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her daim Kıbrıs Türk halkının destekçisi ve haklı davasının savunucusu olduğunu dile getiren Feyzioğlu, görevde bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Türkü’nün yararına olacak projelerde yer almaya ve destek vermeye devam edeceğine dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Nazım ÇavuşoğluMetin FeyzioğluLEFKOŞAElçilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feyzioğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan’ı Ziyaret Etti
Feyzioğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan’ı Ziyaret Etti
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Seçimi kim kazanır?
Seçimi kim kazanır?








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim