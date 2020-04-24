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Çavuşoğlu Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne giderek üretilen el dezenfektanlarını inceledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne giderek okulun kimya laboratuvarında üretilen el dezenfektanlarını inceledi.

24 Nisan 2020 Cuma 13:30
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Çavuşoğlu Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne giderek üretilen el dezenfektanlarını inceledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne giderek okulun kimya laboratuvarında üretilen el dezenfektanlarını inceledi.

Okul Müdürü İlknur Şemi, dünyada olduğu gibi ülkede de Covit 19 salgınıyla mücadele edildiğine vurgu yaparak, bu sürece katkı koymak amacıyla el dezenfektan üretmeye karar verildiğini söyledi.

Okulun eski mezunlarından iş adamı Mustafa Atatüzün’ün katkılarıyla hammaddenin tedarik edildiğini belirten Şemi, okul aile birliğinin de katkılarıyla üretim aşamasına geçildiğini dile getirdi.

Şemi, ürünün içeriği hakkında bilgi vererek, üretimde katkı koyan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, üretilen ürünlerin corona virüsü ile mücadele kapsamında hijyenin önemini açısından önem tasidigini, ayrica topluma da büyük moral verdiğini söyledi.

Yapılan calismanin öğretmenin kamuoyundaki itibarını daha da artırdığıni ifade eden Çavusoglu, yapilan çalışmanın vatandaşlara da umut olduğunun altini cizdi.

Okullarda uretimin de yapilabilecegini gozler onune serdildigini ifade eden Çavuşoğlu, calismalarindan ötürü öğretmenleri tebrik etti.

Üretilen ürünlerin hastanelere de ulaştırılacağın vurgu yapan Çavusoglu, tekrardan emeği geçen herkese tesekkur etti.

(BRT)

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