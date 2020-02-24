Çavuşoğlu: “Gerekirse DAÜ yeni bir modele geçecek”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis'te Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile ilgili bilgi verdi.

DAÜ’nün kendi kendine yetme hedefiyle bütün kurgusunu yapacağını belirten Çavuşoğlu, gerekirse DAÜ’nün yeni bir modele geçeceğini dile getirdi.

“DAÜ ilk önce delikleri kapatacak” diyen Çavuşoğlu, acente sistemiyle ilgili DAÜ’de açılan yaraların çok derin ve büyük olduğunu kaydetti.

Dünyada acente sisteminin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Bilmenizi isterim ki rektör krizine hiçbir siyasi müdahale olmamıştır” dedi.

DAÜ’de herkesin kendi bakış açısından kendi konumunu korumak için siyaseti işin içine çekmeye çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, kendilerinin asla taraf olmadığını belirtti.