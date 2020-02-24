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Çavuşoğlu: “Gerekirse DAÜ yeni bir modele geçecek”

DAÜ’nün kendi kendine yetme hedefiyle bütün kurgusunu yapacağını söyleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerekirse DAÜ’nün yeni bir modele geçeceğini dile getirdi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:05
Çavuşoğlu: “Gerekirse DAÜ yeni bir modele geçecek”
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis'te Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile ilgili bilgi verdi.

DAÜ’nün kendi kendine yetme hedefiyle bütün kurgusunu yapacağını belirten Çavuşoğlu, gerekirse DAÜ’nün yeni bir modele geçeceğini dile getirdi.

“DAÜ ilk önce delikleri kapatacak” diyen Çavuşoğlu, acente sistemiyle ilgili DAÜ’de açılan yaraların çok derin ve büyük olduğunu kaydetti.

Dünyada acente sisteminin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Bilmenizi isterim ki rektör krizine hiçbir siyasi müdahale olmamıştır” dedi.

DAÜ’de herkesin kendi bakış açısından kendi konumunu korumak için siyaseti işin içine çekmeye çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, kendilerinin asla taraf olmadığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanıNazım ÇavuşoğluDoğu Akdeniz ÜniversitesiDAÜ
Yorumlar
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Ayse 2020-02-24 12:28:48

Konustu etkisiz eleman! Sen gendi soyledigine bile inanaman yok millet inanacak. Mammacilar sizi

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Ertaç 2020-02-24 12:18:11

Daü yü rahat bırakın.

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Metin Tekin 2020-02-24 12:55:05

İnananı sevsinler.O kirli ellerinizi üniversiteden çekin,çöl çekirgeleri sizi.

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