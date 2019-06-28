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Çavuşoğlu: "Görevimizi ortak akılla yürütmek istiyoruz"

Çavuşoğlu, “Geleceğimiz, yaşam standardımız, mutluluğumuz ve sağlığımız eğitimle ilgili. Görevimizi ortak akılla yürütmek istiyoruz. dedi

28 Haziran 2019 Cuma 15:05
Çavuşoğlu: "Görevimizi ortak akılla yürütmek istiyoruz"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Geleceğimiz, yaşam standardımız, mutluluğumuz ve sağlığımız eğitimle ilgili. Görevimizi ortak akılla yürütmek istiyoruz. Ancak ortak akılla hareket edilirse ülkenin geleceği konuştuğumuz kadar iyi ve aydınlık olur” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN ORTAK AKIL VURGUSU

Çavuşoğlu, bugün Güven Bengihan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) heyetini kabul etti.

Sivil toplum örgütlerini de devletin temsilcileri olarak gördüklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Ancak ortak akılla hareket edilirse ülkenin geleceği konuştuğumuz kadar iyi ve aydınlık olur. Her zaman işbirliğine ve katkıya açığız. Eğitim devletin görevi ama sivil toplumla kucaklaşan, sahiplenilmiş bir eğitim politikası mutlaka daha başarılı olacak” şeklinde konuştu.

Eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, belli bir standarda ulaştırılması, eğitim-öğretim müfredatlarının ülkenin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde düzenlenmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Belki küçük bir ülkeyiz, konjektürel sıkıntılar var ama kendimizi diğer dünya ülkelerinin eşiti görmek istiyoruz…”  dedi.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Hepimiz aynı gemideyiz. Zaman zaman rollerimiz değişiyor ama değişmeyen tek şey bu ülkede var olduğumuz ve var olmak isteyişimizdir. Geleceğimiz, yaşam standardımız, mutluluğumuz ve sağlığımız eğitimle ilgili. Bu nedenle görevimizi ortak akılla yürütmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

BENGİHAN: “İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Güven Bengihan, okullardaki sıkıntıların giderilmesi için KTAMS’ın her zaman işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Güven Bengihan, alt yapı, personel, öğretmenler eksikliğinin giderilmesi için yaz aylarının da fırsat olduğunu belirterek, kaliteli, laik, çağdaş kamusal eğitime işaret etti.

Çavuşoğlu’nun İçişleri Bakanlığı dönemine de işaret eden KTAMS Başkanı, “Uzun yıllar işbirliği yaptık. Büyük güzel işler de başardık. Eğitim Bakanlığı geleceğimizin şekillenmesinde önemli bir rol alıyor. Sayın Bakanın eğitimdeki sıkıntıları minimize edeceğine inancım sonsuzdur” dedi.

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GörevimiziOrtakAkılHaberKıbrıs
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