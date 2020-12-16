Çavuşoğlu: Hakkımızı almak için her şeyi yapacağız

BRT’de yayınlanan Manşet+ programında hellimin tescili konusu konuşuldu.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, Rum Yönetimi’nin yılbaşından önce hellim tescilinin yapılması yönünde acil bir girişim yaptığını söyledi.

Başlar, yaptıkları karşı girişimin sonuç verdiğini ve Rum tarafının talebinin şu an için durdurulduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu konuda çalışan komitenin Brüksel nezdindeki temaslarını takdir etti.

Rum tarafının İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını fırsat bilerek Yeşil Hat Tüzüğü’nde değişiklik istediğini anlatan Başlar, yapılmak istenenin KKTC’den Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde geçecek hellimin Rum tarafının inisiyatifine bırakılması olduğunu söyledi.

Buna tamamen karşı olduklarını vurgulayan Mustafa Başlar, “Rumların yılbaşı öncesinde geçirmek istedikleri bu hellim tescilinin Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki komitenin girişimleri neticesinde 17 Ocak’a aktarılması ve bu tarihte Brüksel’den gelecek yetkililer ile burada yüz yüze görüşme imkanı doğmuş olması sevindirici bir gelişmedir” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da programda yaptığı açıklamada, hellimin tescili konusunun son aşamaya geldiğinin konuşulduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, “Görevi devraldıktan 1-2 saat sonra Cumhurbaşkanlığı’nda hellimin tescili ile ilgili olarak düzenlenen bir toplantıya katıldım. Bu toplantıdan, bizim üzerimize düşenler ve Avrupa Birliği’nin üzerine düşenler şeklinde iki sonuç ortaya çıktı” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının kendi üzerine düşenleri yapmakta olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin de bunu yapması için ülkede bir hareket birlikteliği oluştuğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Rum tarafının her zamanki “tek devlet benim” iddiasıyla hareket etmekte olduğunu ifade ederek, bu reddettiklerini ve hellimin tescilinin ortak bir komisyon tarafından yapılabileceği görüşünü ortaya koyduklarını kaydetti.

“Rum hükümeti kurumlarının gelip bizi denetlemesine müsaademiz yoktur” vurgusu yapan Çavuşoğlu, Ocak ayında Brüksel’den gelecek olan heyetle yapacakları görüşmede bunun mücadelesini vereceklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, “hellimin tescili konusunda hakkımızı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.





