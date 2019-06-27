Çavuşoğlu Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin mezuniyet törenine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katılarak, öğrencilere diplomalarını takdim etti.

Okul avlusunda gerçekleştirilen törene ayrıca TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun yanı sıra bakanlığa bağlı daire müdürleri ile mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende gerçekleştiridiği konuşmada Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak ilk defa burada bulunduğunu kaydederek, böylesi güzel bir atmosferde Hala Sultan İlahiyat Koleji mezunlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Atalarımızın, 448 yıl önce soyu Türk, dini İslam olarak bu topraklara ayak bastığını ve yüzyıllardır Anadolu’nun en güzel hoşgörülerini ve kültürlerini burada en iyi şekilde koruduklarını belirten Çavuşoğlu, konuşmasının devamında “Ne mutlu bize ki Kıbrıs Türk toplumu olarak hem soyumuzu, hem dinimizi, hem de bayrağımızı hep yükseklerde tuttuk ve tutmayada devam edeceğiz.” dedi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin büyük bir özveriyle hayata geçirilme sürecinin, her aşamasında bulunduğunu da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, halkın, kendilerine ülkemizi, soyumuzu ve inançlarımızı ileriye taşıyacak ve bütün dünyaya tanıtabilecek gençlerin yetiştiği bir ortama katkı koyma yetkisi verdiği belirtti ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak burada bulunmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, hoşgörünün ve anlayışın en yoğun bir biçimde yaşandığı bu ortamda yetişecek gençlerin, ileride üstlenecekleri görevlerle ülkemizin değerlerine katkı koyacağını kaydederek, ilim ve irfan yolunda da bu gençlerimizi yetiştiren öğretmenleri ayrıca kutladı ve teşekkür etti.

“Kimsenin şüphesi olmasın, ülkenin her tarafında olduğu gibi Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde de herşeyin en iyi şekilde olması için elimizden geleni yapacağız” diyen Bakan Çavuşoğlu, destek veren herkese teşekkür etti ve diğer okullarda olduğu gibi burada da öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi adına bakanlık olarak, maddi tasarruf içinde olmayacaklarını vurgulayarak, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için gereken her türlü adımı atacaklarına dikkat çekti.

Konuşmasında mezunlara da seslenen Çavuşoğlu, “Bilmenizi isterim ki, önünüzde uzun bir hayat, uzun bir yol ve uzun bir çabalama dönemi var. Burada aldığınız eğitimin yanı sıra, azimle çalışarak edineceğiniz bilgilerle hayatınıza yön vereceksiniz. Bu yolda hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

Tören, 2018- 2019 eğitim öğretim yılı mezunlarına diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

(BRT)