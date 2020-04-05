Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mide ve karın ağrısı şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çavuşoğlu’nun kısa süre sonra taburcu edileceği ifade ediliyor.
Bakan Çavuşoğlu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mide ve karın ağrısı şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çavuşoğlu’nun kısa süre sonra taburcu edileceği ifade ediliyor.
Hangi ülke olursa olsun vaka ve bulaşım 10 ile çarpın
Evet cok dogru. Bildirilen vaka sayisi SADECE yakalayabildigimiz sayilari gosteriyor. Yakalayamadigimiz sayilar bunlardan cok daha yuksek . Bu hemen hemen butun ulkeler icin gecerli.Beğen (2) Beğenmedim! (0)
boş yapma hadiBeğen (0) Beğenmedim! (2)