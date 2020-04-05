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Çavuşoğlu hastaneye kaldırıldı

Bakan Çavuşoğlu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

05 Nisan 2020 Pazar 11:07
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Çavuşoğlu hastaneye kaldırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mide ve karın ağrısı şikayeti ile Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çavuşoğlu’nun kısa süre sonra taburcu edileceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanıHastaneNazım Çavuşoğlu
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Gerçek sayılar 2020-04-05 11:19:20

Hangi ülke olursa olsun vaka ve bulaşım 10 ile çarpın

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Misafir Avatar
DOGRUCU 2020-04-05 12:53:45 @Gerçek sayılar

Evet cok dogru. Bildirilen vaka sayisi SADECE yakalayabildigimiz sayilari gosteriyor. Yakalayamadigimiz sayilar bunlardan cok daha yuksek . Bu hemen hemen butun ulkeler icin gecerli.

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Misafir Avatar
zzxcxzc 2020-04-05 12:01:34 @Gerçek sayılar

boş yapma hadi

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