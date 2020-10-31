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Çavuşoğlu: “Her sorunu çözen kişi benim, umarım üyelerimiz sorun çözen kişiyi seçer”

UBP Genel Başkan adayı Nazım Çavuşoğlu, ülkede görev alanı içinde olsun olmasın her türlü sorunu çözen kişi olduğunu ifade ederek UBP üyelerinin ‘sorun çözen kişiyi’ seçmesini talep etti.

31 Ekim 2020 Cumartesi 12:01
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Çavuşoğlu: “Her sorunu çözen kişi benim, umarım üyelerimiz sorun çözen kişiyi seçer”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleşiyor...

Adeta festival havasında gerçekleşen kurultayda adaylar da seçimle ilgili görüşlerini dile getirdi.

“UMARIM FESTİVAL HAVASI SONUÇLAR AÇIKLANDIKTAN SONRA DA SÜRER”

UBP Genel Başkan adayı ve aynı zamanda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olan Nazım Çavuşoğlu, şu anda bulunan festival havasının seçim sonucunun açıklandıktan sonra da sürmesini dilediğini aktardı.

Yakalanan bu enerjinin kullanılmasının en önemli hedefi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, her zaman çalışma yönteminin bu olduğunu vurguladı.

“UMARIM UBP ÜYELERİ HİZMETE BAKARAK SEÇİM YAPAR”

Ulusal Birlik Partisi’nde kendisine verilen görevleri her zaman yerine getirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, UBP üyelerine seslenerek “Umarım herkes, hizmete bakarak seçim yapar” dedi.

Seçilecek Başkanın partiyi toparlayıp ileriye götüreceğine olan inancını vurgulayan Çavuşoğlu, bugüne kadar partisinin 5 defa kendisini göreve getirmesi hasebiyle kendisini bu noktada çok şanslı gördüğünü ifade etti.

“ÜLKEDE HER SORUNU ÇÖZEN BENİM”

Kendi görev alanı olsun olmasın, her türlü sorunla ilgilendiğini ve sorunlara çözüm bulan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Nazım Çavuşoğlu, bugüne kadar su krizini, YÖK krizini ve Türkiye Eğitim Bakanlığı ile yaşanan krizleri de çok kısa sürede çözdüğünü ifade ederek, parti üyelerinin ‘sorun çözücü’ adaya yönelmesi talebini yineledi.

SEÇİM ‘ELEKTRONİK SİSTEM’ İLE OLMAYACAK

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in önceden duyurduğu seçim sistemi olan ‘elektronik sistem’ ile seçimin olacağı kararından son gün vazgeçilmesi ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Sistemdeki bir arıza bu ülkenin Başbakanını seçebileceğimiz bir seçimde bizi büyük sıkıntıya sokardı. Bizim böyle bir zamanda böyle hatalara zamanımız yok.”

KIBRIS POSTASI

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