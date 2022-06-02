Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye...
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!
Evi gece kulübüne çevirmişler
Evi gece kulübüne çevirmişler
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi

Çavuşoğlu: Hiçbir ambargo başarının önünde duramaz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret ederek, Tunus’da yapılan 18. İKF Kempo Dünya Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan ve 3 branşta 3 önemli derece elde ederek 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Büşra Turan ile Ankara’da yapılan Bölgesel Futsal müsabakalarında başarılı sonuçlar elde eden Bekirpaşa Lisesi Yıldız Erkek Futsal Takımını tebrik etti.

02 Haziran 2022 Perşembe 12:03
192 Okunma
Çavuşoğlu: Hiçbir ambargo başarının önünde duramaz

Bakanlıktan verilen bilgiye Çavuşoğlu, KKTC’de öğrenim gören öğrencilerin elde ettiği uluslararası başarıların önemine vurgu yaparak, elde edilen bu başarıların disiplinli ve planlı bir şekilde, çok çalışarak elde edildiğine dikkat çekti.

Hem bireysel, hem de takım olarak öğrenci ve öğretmenlerin elde ettiği bu başarıların kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, başarılı sonuçlar elde ederek yurda dönen tüm öğrencileri tebrik etti.

Pandemi döneminde topluma ışık tutan, umut olan öğretmenlerin de elde edilen bu başarılarda çok büyük pay sahibi olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Biz Kıbrıs Türkleri kültürel, sanatsal ve sportif anlamda donanımlı bir milletiz. Birçok insanımız dünyanın çeşitli noktalarında önemli görevler üstleniyor. Engellerin arkasına sığınmadan çok çalışırsak, uygulanan hiçbir ambargo başarının önünde duramaz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin elde ettiği bu başarılar Kıbrıs Türkü’nün varlığını tüm dünyaya gösteriyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkanlık için Dilek ve Serdaroğlu yarışıyor
Başkanlık için Dilek ve Serdaroğlu yarışıyor
Turizm Bakanı Ataoğlu: Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak
Turizm Bakanı Ataoğlu: Uçak bilet fiyatları ucuzlayacak
Çınarlı şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı
Çınarlı şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim