Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Çavuşoğlu: İlahiyat Anadolu Lisesi programı açacağız

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,basın toplantısı düzenledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14
Çavuşoğlu: İlahiyat Anadolu Lisesi programı açacağız

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,"KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, arazi verilirken, amacın ilahiyat kökenli eğitim olduğunu belirterek, "Kiralama koşulları halen geçerli. Kolej yanında, kademeli bir şekilde İlahiyat Anadolu Lisesi programı açacağız. 9'uncu sınıftan itibaren bu program başlayacak" dedi. İlahiyat Anadolu Lisesi'ne öğrenci alımının, kolej sınavı programı dışında olacağını belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Programlar arasındaki denkliği sağlamak için TC Milli Eğitim Bakanlığı görüşü alınarak, KKTC Eğitim Bakanlığı kontrolünde adımlar atılacaktır. Burada, altında bir şey aranmasına gerek yok. Tüm okullarımızın denkliği olduğu için üniversite sınavlarına giriliyor." ifadelerini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gaba adam 2019-07-22 16:49:34

Türkiye bitti kaçtık geldik buraya burdada başladılar sonunda ingiltereye geri döneceğim bu ne yahu

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
vatandaş 2019-07-22 18:19:54

siktir git nere gidersen daha durduğun kabahat gaba adammısın daşak adammısın ne boksun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Öz 2019-07-22 19:27:17

Kimin bakanısın? AKP'nin mi? Yoksa Kıbrıslı Türklerin mi? Kıbrıslı Türklerin tarih boyunca, ilahiyat lisesi talebi hiç olmamıştır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-07-22 16:58:20

Allah kabul eylesiiiiiiin!

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
vatanperver 2019-07-22 19:32:27

Memeleketin icine ettiniz. Madem siz bizi yonetemiyorsunuz,kararlari kendiniz veremiyorsunuz ,o zaman o koltuklarda isiniz ne .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Mağusa’da Sanatçılar Çarşısı Pazar günü açılıyor
Mağusa’da Sanatçılar Çarşısı Pazar günü açılıyor
Çavuşoğlu: Anlaşmalar anayasa ve yasalara uygun
Çavuşoğlu: Anlaşmalar anayasa ve yasalara uygun
Kanatlı: Yıkım paketine karşı direnmeye devam edeceğiz
Kanatlı: Yıkım paketine karşı direnmeye devam edeceğiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim