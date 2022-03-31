Çavuşoğlu ile Ertuğruloğlu ortak basın toplantısı düzenledi

İlk resmi ziyaretini Ankara’ya yapan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin 53 yıldır çözümlenmemesinin sebebinin, adadaki tarafların statülerinin eşitlenmemesi olduğunu belirterek uluslararası camiaya çağrıda bulundu ve “Kıbrıs konusunda top, Rum tarafında da değil uluslararası camianın sahasındadır. Biz savunabileceğimiz en doğru politikayı savunuyoruz. Egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü…” dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rumu arasındaki mesele olmadığını, Doğu Akdeniz’de Türk ulusunun meselesi ve çıkarlarının korunması olduğunu kaydederek “Ulusal davadır” diye konuştu.

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü’nün en acı yılları, adada Barış Gücü denen askerler varken yaşadığını belirterek özetle “Barış Gücü denen birliğin adadan çıkması Kıbrıs Türkü'nün huzuru, güvenliği açısından hiçbir olumsuzluk içermiyor. BM kendilerine mahkum olduğumuzu sanırsa yanlıyor. Bizim görüşümüzü almadan Barış Gücü'nün görev süresini uzatma yoluna giderlerse atmamız gereken adımlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta bir çözüm aranıyorsa bunun sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekir" dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Türkiye'yi garantör ülkeler arasında saymasına ve bunun Rusya tarafından da kabul edilmesine değinerek "Rusya'nın da buna evet demesinin sebebi başından beri bu müzakere sürecinde de sık sık söylediğimiz gibi her iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'yi objektif, dengeli, yapıcı ve barışı isteyen bir ülke olarak görmeleridir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ertuğruloğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir araya geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki görüşmede Kıbrıs meselesinin ele alındığını anlattı.

Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulmasının Türkiye'nin öncelikli konularından olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve güvenliğinin teminat altına alınması gerekir. Çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir olmalı. Bu mesele geçmişi ve geleceği ile sahiplendiğimiz milli davamızdır." dedi.

Çavuşoğlu, Rum tarafının tavrının uzlaşmaz olması nedeniyle 2004 yılındaki Annan planı, 2017'deki Crans Montana görüşmeleri ve geçen yıl Cenevre'de yapılan tüm girişimlerin baltalandığını vurguladı.

Rum tarafının geçmişte reddettiği federasyon modelini savunmaya başladığını da belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şart. Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekir. Süreç bu sağlıklı temel üzerinde başladıktan sonra elbette taraflar uygun görecekleri iş birliği modellerini kendi aralarında müzakere edebilirler." diye konuştu.

KKTC'nin, Maraş'ta attığı adımları da Türkiye'nin desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Maraş açılımının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum. KKTC makamları yeni mağduriyetler yaratmayı değil mevcut mağduriyetin giderilmesini amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, aksi yöndeki iddiaların ise Rum propagandası olduğunu söyledi.

"KIBRIS TÜRK HALKININ EGEMEN EŞİTLİĞİ VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜSÜNÜ TEŞKİL ETMELİDİR"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya kararlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu kararlılık aynen bugün de geçerlidir. Kıta sahanlığımızı ihlal etme girişimlerinin olduğunu hatta bir yıl içinde dokuz defa girişimde bulunduklarını ve buna müsaade etmediğimizi daha önce de açıklamıştık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'e yönelik Kıbrıs Türklerinin de katılacağı bir uluslararası konferans teklifinin halen geçerli olduğuna da dikkati çekerek KKTC'nin de bu yönde öneri ve tekliflerinin bulunduğunu anımsattı.

Rum yönetiminin ise geçmişte getirilen önerileri yeni önerilermiş gibi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu öneriler ömrünü tüketmiştir ve ciddi değildir. Uluslararası toplum artık gerçeklerin bilincine vararak meselenin özünü odaklanmalıdır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü teşkil etmelidir." diye konuştu.

- "Ateşkes ve kalıcı barışın tesisi için olayın başından beri yoğun bir diplomasi sürdürüyoruz"

Çavuşoğlu, toplantının soru cevap kısmında Ukrayna ile Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da yaptığı görüşmeye değinerek, müzakere sürecinde en anlamlı ilerlemenin bu toplantıda gerçekleştiğini yineledi.

Erdoğan'ın bu toplantıda hitap etmesinin de Türkiye'nin barışa, ateşkese ve iki ülkeye verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Her iki ülkenin de bu tür adımları Türkiye’de atması bize duyulan güvenin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bazı konularda uzlaşı sağlandığını belirten Çavuşoğlu, dışişleri bakanları ve liderler düzeyinde bir görüşmenin de gündemde olduğunu söyledi.

Bugün Erdoğan başkanlığında bu toplantıdaki konuları ele alan bir toplantı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "İki toplantıya ev sahipliği yapmakla olmaz. Zaten böyle bir tavır içinde de olmadık. Tam tersi bir ateşkes için ve kalıcı barışın tesis edilmesi için olayın başından beri sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde yoğun bir diplomasi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın ve kendisinin bu süreçte mevkidaşları ve muhataplarıyla görüşmeler yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, herkesle temas halinde görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

Dün Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, iki bakanı Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.

- "Garantörler Ukrayna'ya karşı tehdidi engelleme konusunda birlikte çalışacak"

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın istediği güvenlik garantileri konusuna da değinerek, içinde Rusya'nın da bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri yanında Türkiye ve Almanya'nın adının geçtiğini hatırlattı.

Bu ülkelerin yanında İsrail, İtalya ve Kanada'nın da isminin zikredildiğini belirten Çavuşoğlu, "Sonuçta bu ülkeler Ukrayna'ya yönelik bir tehdit oluştuğu zaman hangi adımlar atacak, BM Güvenlik Konseyi mi devreye girecek, barış gücü mü olacak, hava sahasını mı kapatılacak, bu tip tehditleri engelleme konusunda birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin garantör olması halinde savaşa gireceği, Rusya'yla karşı karşıya geleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, Rusya da dahil garantörlerin Ukrayna'ya karşı bir tehdidi engellemekle mükellef olacağını söyledi.

Türkiye'nin adının da bu garantör ülkeler arasında geçmesini yorumlayan Çavuşoğlu, "Rusya'nın da buna evet demesinin sebebi başından beri bu müzakere sürecinde de sık sık söylediğimiz gibi her iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'yi objektif, dengeli, yapıcı ve barışı isteyen bir ülke olarak görmeleridir." diye konuştu.