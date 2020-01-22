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Çavuşoğlu, İngiltere’ye gidiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere bu akşam İngiltere’ye gidiyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 09:36
Çavuşoğlu, İngiltere’ye gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Londra’ya gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde KKTC’den görevlendirilen öğretmenler, sivil toplum örgütleri ve Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirecek olan Çavuşoğlu ayrıca Londra’da bulunan Türk okullarını ziyaret edecek ve düzenlenecek Eğitim ve Teknoloji Fuarı’na katılacak.

Temaslarını tamamlamasının ardından pazar günü yurda dönecek olan Bakan Çavuşoğlu’na, Özel Kalem Müdürü Mehmet Faruk ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik edecek.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluİngiltere
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