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Çavuşoğlu, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi.

17 Eylül 2019 Salı 14:40
Çavuşoğlu, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini diledi. 
Kendisinin de bu okulda, bu sıralarda eğitim gördüğünü anımsatan ve Bekirpaşa Lisesi’nin kendisi için ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bekirpaşa Lisesi dünyanın her yerinde insanlığa hizmet eden, önemli isimler çıkarmış değerli bir okuldur. Okulunuzun kıymetini bilin, sahip çıkın ve başarılı olmak için çok çalışın” ifadelerini kullandı. 
Kültürü gelecek nesillere taşıyabilmenin tek seçeneğinin gençler olduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, gençleri barış ve  demokrasi içerisinde en iyi şekilde yetiştirecek bir zemin yaratmaya çalıştıklarını söyleyerek, okullarda yapılan tüm yeniliklerin geleceğimiz olan gençler için yapıldığını belirtti.
2011 yılından bu yana Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitim veren kolej bölümüne bir bina kazandıramadıklarını da belirten Çavuşoğlu, kolej bölümünün 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren yeni binada eğitim vereceğini müjdeleyerek, yeni binanın yapımına başlanacağını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu daha sonra okulda yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Sınıftaki ilk derse de giren Çavuşoğlu, öğrencilerle sohbet ederek duygu ve düşüncelerini dinledi. 

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