Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Çavuşoğlu: Kıbrıs sorunu kimsenin ideolojisine kurban edilemez

Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafından ikircikli tutumlar ve yorumlar gördüklerini ifade ederek ne için müzakere edileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini belirtti.

25 Ocak 2019 Cuma 13:45
Çavuşoğlu: Kıbrıs sorunu kimsenin ideolojisine kurban edilemez

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafından ikircikli tutumlar ve yorumlar gördüklerini ifade ederek ne için müzakere edileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini belirtti. Şu an için bunu belirleme noktasında olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, artık uzun uzadıya müzakereler için kaybedecek vakit olmadığını söyledi.

banner41
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının umutlandırıp sonra hayal kırıklığına düşürmeye kimsenin hakkının olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, Kıbrıs davasının büyük bir dava olduğunu söyledi. Kıbrıs davasının birilerinin siyasi hırslarına ve ideolojilerine kurban edilemeyecek bir dava olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunu hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Ben böyle istiyorum, ben böyle demiştim diyerek Kıbrıs davasına kimse tek başına yön vermeye çalışmasın. Bugün adaya gelmemizin de nedeni budur. Hep birlikte ne yapacağız ona karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak tüm buradaki aktörlerle hükümetle ve cumhurbaşkanı ile neler yapacağız bunu konuşmaya geldik. Bugüne kadar olduğu gibi. Crans Montana’da masa üstümüze devrilmediyse KKTC ve Türkiye’nin tek bir devlet gibi hareket etmesindendir. Birlikte stratejiler belirledik ve adımlar attık. Bugünkü toplantıda da inşallah bu birlikteliği sağlayarak daha güçlü olacağız. Haklı davamızı sonuna kadar savunup sahip çıkacağız.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran'd
YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran'd
Akıncı: Çözüm istiyoruz ancak olmazsa da hayat devam eder
Akıncı: Çözüm istiyoruz ancak olmazsa da hayat devam eder
Yazıcı poliste terör estirdi
Yazıcı poliste terör estirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim