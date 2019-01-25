Çavuşoğlu: Kıbrıs sorunu kimsenin ideolojisine kurban edilemez

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafından ikircikli tutumlar ve yorumlar gördüklerini ifade ederek ne için müzakere edileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini belirtti. Şu an için bunu belirleme noktasında olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, artık uzun uzadıya müzakereler için kaybedecek vakit olmadığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının umutlandırıp sonra hayal kırıklığına düşürmeye kimsenin hakkının olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, Kıbrıs davasının büyük bir dava olduğunu söyledi. Kıbrıs davasının birilerinin siyasi hırslarına ve ideolojilerine kurban edilemeyecek bir dava olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunu hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Ben böyle istiyorum, ben böyle demiştim diyerek Kıbrıs davasına kimse tek başına yön vermeye çalışmasın. Bugün adaya gelmemizin de nedeni budur. Hep birlikte ne yapacağız ona karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak tüm buradaki aktörlerle hükümetle ve cumhurbaşkanı ile neler yapacağız bunu konuşmaya geldik. Bugüne kadar olduğu gibi. Crans Montana’da masa üstümüze devrilmediyse KKTC ve Türkiye’nin tek bir devlet gibi hareket etmesindendir. Birlikte stratejiler belirledik ve adımlar attık. Bugünkü toplantıda da inşallah bu birlikteliği sağlayarak daha güçlü olacağız. Haklı davamızı sonuna kadar savunup sahip çıkacağız.”