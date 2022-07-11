Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesidir

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesidir” diyerek, tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:43
35 Okunma
Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesidir
banner48

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete “Saded”in 11 Temmuz 1889'da yayınlanmasının Kıbrıs Türk basın tarihinin de başlangıcı olarak kabul edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu başlangıcın Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi ile kendi devletini kurma sürecinde büyük öneme sahip olduğunu belirtti ve “Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türkü’nün ortak sesidir” dedi.

Zorlu şartlara rağmen zaman ve mekan mefhumu gözetmeden, fedakarca çalışarak doğru ve tarafsız habercilik görevini başarıyla gerçekleştirmeye çalışan Kıbrıs Türk basınının, çok sesliliğin ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının sesini tüm dünyaya duyurmak için büyük fedakarlıkla çalışan basın çalışanlarının daha iyi şartlarda görevlerini sürdürmeleri için üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Mesajının sonunda Kıbrıs Türk basınının çok sesliliğe ve demokrasiye katkısının devamını dileyen Bakan Çavuşoğlu, basın yayın organlarındaki muhabirinden, sayfa editörüne, yazarından, matbaasında çalışan görevlisine kadar tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz
Tatar: Özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz
Güney'de iki günde 3 bin 500 vaka!
Güney'de iki günde 3 bin 500 vaka!
"Basın, demokrasi ve güçlü devlet için önemli bir unsur"
"Basın, demokrasi ve güçlü devlet için önemli bir unsur"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim