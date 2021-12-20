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Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı büyük bir varoluş̧ mücadelesi vermiştir”

Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 16:52
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Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı büyük bir varoluş̧ mücadelesi vermiştir”
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 Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Çavuşoğlu yayınladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkı baskılara, zorluklara karsı dik durmuş̧, özgürlüğüne, kimliğine yönelik saldırılar karşısında tüm gücüyle direnerek, büyük bir varoluş̧ mücadelesi vermiştir” dedi.

Bir kez daha benzeri acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Çavuşoğlu, “Hiçbir evladın, annenin, babanın, sevdiklerimizin şehit düşmemesi, hiçȩ kimsenin adının kayıplar listesinde olmaması için mücadelemiz sonucu kurduğumuz devletimize sahip çıkmak gerekmektedir. Bu, hem varoluş̧ mücadelemize hem de geleceğimize yönelik yerine getirmemiz gereken borcumuzdur” dedi.

Çavuşoğlu, şehitlere rahmet diledi, gazilere de minnet duyduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Nazım Çavuşoğlu21 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası
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