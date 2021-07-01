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Çavuşoğlu KKTC'de

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için özel uçakla dün akşam KKTC’ye geldi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 08:33
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Çavuşoğlu KKTC'de

Çavuşoğlu’nu Ercan Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve TC Lefkoşa Büyüelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye gelişini Twitter hesabından “Çalışma ziyareti için KKTC’deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı. Birlikte savunmaya devam edeceğiz… Kıbrıs Türkü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Milli Kıbrıs davamıza birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadeleriyle duyurdu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşecek, ardından ortak basın açıklaması yapacak. Başbakan Ersan Saner de Çavuşoğlu’nu kabul edecek.

Bu arada, bir grup vatandaş ve AK Parti KKTC Temsilciliği üyeleri, ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Çavuşoğlu, kendisini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
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