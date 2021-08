Çavuşoğlu: KKTC Halkı, Türk Milletinin Bölünmez, Ayrılmaz Bir Parçası

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından araç ve personel gönderiliyor.

Bu kapsamda Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan ise 4 araç ve 11 personel Türkiye’ye gidiyor.

Türkiye’ye gidecek olan Orman Dairesi personeli bugün bakanlık önünden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlandı.

ÇAVUŞOĞLU: “KKTC HALKI, TÜRK MİLLETİNİN BÖLÜNMEZ, AYRILMAZ BİR PARÇASI”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, KKTC halkının, Türk milletinin bölünmez, ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, ilk defa desteğe ihtiyaç duyulan Anadolu topraklarına destek vermek için personelin oraya gönderileceğini belirtti.

Anadolu halkının her ihtiyaç duyulduğunda suyunu, canını, kanını feda etmek için bu topraklara geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Biz burada, bu toprakları korumak, Türk toprağı tutmak için 450 yıldır mücadele etmekteyiz” dedi.

Bu toprakları Türk toprağı tutarken, yeşilini, ovasını, geleneğini, göreneğini de koruduklarını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, dünyada devletlerin toprağıyla, canıyla, kanıyla, yeşiliyle birlikte geleceğe taşındığını ve ayakta kaldığını kaydetti.

Anavatan Türkiye’nin tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele ettiğini dile getiren Nazım Çavuşoğlu, KKTC halkı olarak Türkiye’deki vatandaşlara destek olmak için burada bir ekip kurulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel ve Sivil Savunma’dan 4 araç ve 11 personelle Türkiye’deki vatandaşların yaralarını sarmak için Türkiye’ye gidileceğini belirtti.

KKTC’den giden ekibin belki Türkiye’de yanan bir bölgeyi söndüreceğine, yangın çıkma tehlikesi olan bölgelerde önlem alacağına veya canlıları kurtaracağına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Oraya insanların canını kurtarmak için, mallarını kurtarmak için, bir destek için gidiyoruz” dedi.

“BU DESTEĞE KKTC SEYİRCİ KALAMAZDI”

Dünyadan birçok yerden Türkiye’deki yangın bölgelerine destek gittiğine işaret eden Çavuşoğlu, “Bu desteğe KKTC seyirci kalamazdı” vurgusu yaptı.

“ÜRETİCİLERE DESTEK İÇİN CUMA GÜNÜ BALYA VE SAMAN GÖNDERİLECEK”

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, bir yandan bu şekilde destek olmaya çalışırken, diğer yandan üreticilerle birlikte Türkiye’de samanı, balyası yanan üreticilere destek vermek için tırlarca balya hibesi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, Cuma günü ilk parti balya ve samanın gönderileceğini ifade ederek, böylelikle etle tırnak olmanın bir göstergesini göstereceklerini söyledi.

“ORADAKİ ACILAR BİZİM ACIMIZDIR”

Türkiye’ye gidecek personele de hitap eden Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Gideceğiniz topraklar Anavatanımızın topraklarıdır. Oradaki ağaçlar da, buradaki ağaçlar da bizim için aynıdır. Oradaki acılar bizim acımızdır, sevinçler sevincimizdir. Oraya KKTC halkını temsilen gidiyorsunuz. Disiplininizle, çalışkanlığınızla, özverinizle sizinle buradaki halkın gurur duyacağı şekilde çalışmalarınızı tamamlayıp, sağ salim kazasız belasız dönmeniz için gözlerimiz sizi yollarda bekleyeceğiz. Oraya 10 kişi gidiyorsunuz ama tüm Tarım Bakanlığı ve KKTC halkı sizinle birliktedir. Anadolu halkıyla buluşacaksınız… Onların feryatlarının azalmasına ve yaralarının sarılmasına, doğanın korunmasına katkı için gidiyorsunuz. Soydaşlarımızla buluşmak için gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Kendinizi orada en iyi şekilde koruyacaksınız ve işinizi yapacaksınız…”

Gidecek ekip aracılığıyla oraya selamlarını, sevgilerini ilettiklerini belirten Çavuşoğlu, dünyada böyle yangınların çıkmaması temennisinde bulundu. Her nerede yangın çıkarsa gelecek nesiller için üzüleceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye’de böyle ölçeği büyük bir yangının çıkmasının bu desteği yapma zarureti yarattığını belirtti.

Gelecekte yanan bölgelerin yeşillenmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar KKTC’deki her yangında ve yeşillenme çalışmalarında Türkiye’nin yanlarında olduğunu söyledi.

Türkiye kadar olmasa da gönül olarak, manevi olarak, yapabildikleri kadar yardımı yapacaklarını ifade eden Nazım Çavuşoğlu, personele tekrar seslenerek, “Gözümüz, kulağımız sizde, gönlümüz sizinle… Yolunuz açık olsun… Sağ salim gidin, sağ salim gelin” ifadelerini kullandı.

“KKTC’de çıkacak herhangi bir ciddi yangında personel ve ekipman eksiği yaşanabilir mi?” sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin bu konularda tecrübeli olduğunu belirterek, “Mutlaka yangın ölçeğine göre risk vardır. Türkiye’de burada gördüğünüz araçlardan binlerce olmasına rağmen şu anda dünyadan yardım gelmektedir” şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye’de bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, biraz daha özveri yaparak, personel eksikliğini hissettirmeyeceklerini kaydetti. Karşıyaka’da çıkan yangında sivil halkın çok büyük destek verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, yangın dağa tırmanırken, tam zamanında müdahale ile bir felaketin önüne geçildiğini kaydetti. “Toplumun duyarlılığı fotoğraflıktı, filmlik idi” diyen Çavuşoğlu, kadınların kovayla su taşıdığını anlatarak, bunun takdire şayan bir hareket olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, yardımı yapan kadınlara teşekkür belgesi takdim edeceklerini açıkladı.

“ASIL MESELE YANGIN ÇIKARMAMAK… TÜM HALKI DUYARLILIĞA DAVET EDİYORUM”

Asıl meselenin yangın çıkarmamak olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, tüm halkı, duyarlılığa davet etti. Bir yangın çıkması durumunda tüm vatandaşların seferber olacağını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’ye destek için gidecek 10 kişi ve 3 aracın eksikliğinin kapatılacağını belirterek, “Herhangi bir eksikliğin olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Türkiye’deki yangın nedeniyle kendilerinin de yüreğinin yandığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Oradaki yangını söndüreceğiz, sonra da burada görevimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından personel alkışlarla uğurlandı.