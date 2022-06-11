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Çavuşoğlu KKTC'ye geldi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birtakım temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 19:20
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Çavuşoğlu KKTC'ye geldi
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birtakım temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

12 HAZİRAN’DA LAPTAYI ZİYARET EDECEK

Lapta Belediyesi, Mevlüt Çavuşoğlu'nun 12 Haziran Pazar günü Başpınar bölgesini ziyaret edeceğini açıklamıştı.

13 HAZİRAN’DA TATAR’LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün KKTC'ye gelen Çavuşoğlu’nu kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabul 13 Haziran Pazartesi saat 11.15’te yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun başbaşa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmelerin sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 13.30’da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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