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Çavuşoğlu, KKTC'ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın KKTC'de Temaslarda Bulunacak

24 Ocak 2019 Perşembe 10:50
Çavuşoğlu, KKTC'ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu, yarın gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, başta KKTC Cumhurbaşkanı olmak üzere, KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek. 

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Görüşmelerde iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetleri ele alınacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyareti sırasında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, Onursal Doktora takdim edilecek.

GAÜ'den yapılan açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti dış işlerinde göstermiş olduğu aktif ve etkili çalışmalarındaki başarılarından dolayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dış işlerinde saygıdeğer duruşu ve katkıları nedeni ile', TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Onursal Doktora takdim kararı alındığı bildirildi.

GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi'ndeki tören saat 10:30'da gerçekleşecek. Törende Çavuşoğlu'nun bir konuşma da yapması bekleniyor.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluTemaslarKKTCHaberGündemKıbrıs
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