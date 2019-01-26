Çavuşoğlu KKTC’den ayrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün saat 15.00 sıralarında KKTC’den ayrıldı.



Özel uçakla Perşembe akşamı KKTC'ye gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderleriyle Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantının ardından Akıncı ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.







Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı televizyon kanallarında ortak yayınlanan programa konuk olup, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.



TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na GAÜ’de de Fahri Doktora ünvanı verildi