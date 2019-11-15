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Çavuşoğlu, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

15 Kasım 2019 Cuma 14:17
Çavuşoğlu, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin KKTC’ni uluslararası alanda savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıl dönümünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

“Kıbrıs Türkü’nün Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşıyoruz.” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye’nin KKTC’ni uluslararası alanda savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
Çavuşoğlu “Kıbrıs’ta adanın iki halkı arasında ortaklık temeline dayanan uluslararası antlaşmalara göre 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ancak Kıbrıslı Rumların silahlı gruplar dahil birçok yolla Kıbrıslı Türklere karşı saldırıları ve uyguladıkları ambargolar 1963-1974’te artarak devam etti.

Adayı Yunanistan’a bağlamak için kurulan EOKA-B’nin liderlerinden NikosSampson, Yunanistan’da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle yaptığı darbeyle 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’u devirdi.
Türkiye, Kıbrıs’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden bu hareket karşısında 20 Temmuz 1974’te Türk Barış Harekatı’nı başlattı. Kıbrıs Türk halkının varlığını güvence altına alan harekatın ardından 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu.Kıbrıs Türk Federe Meclisinde 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve bağımsızlık bildirisi oy birliğiyle kabul edildi”ifadelerine yer verdi.

BRT/AA

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Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluKKTC
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