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Çavuşoğlu, KKTC’ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye geliyor.

13 Nisan 2021 Salı 18:50
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Çavuşoğlu, KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye geleceği öğrenildi.

15 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu’nun programının ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor...

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, 15 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabulünü takip edecek olan basın görevlilerinin PCR testlerini yaptırmaları, kabul günü kimlik kartları ve PCR test sonuçları ile giriş yapmaları gerektiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
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