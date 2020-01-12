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Çavuşoğlu Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

12 Ocak 2020 Pazar 11:37
Çavuşoğlu Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 8’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında, Rauf Raif Denktaş’ın, hayatını Kıbrıs davasına adadığını, son nefesine kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük uğraşlar verdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesini, bu topraklarda özgür, egemen devlet sahibi bir halkın ferdi olarak yaşamak isteyen her KKTC vatandaşının çok iyi okuması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Merhum Rauf Raif Denktaş’ın en sıkıntılı dönemlerde kararlı duruşu, engin bilgi ve birikimi, fikir ve idealleriyle halkının yolunu aydınlatan örnek bir lider olarak geride büyük izler bıraktığını belirtti.

“Geçmişte verilen onurlu mücadelelerde O’nun yeri, varlığı ve bugünlere gelene kadar ortaya koyduğu ilke ve değerleri daima hatırlanacak, genç nesillere rehberlik edecektir” diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, Anavatan Türkiye'yle fikir ve gönül birliği içinde, dirayetle ve fedakarlıkla savunmuştur. Bu uğurda karşılaştığı her türlü zorluğu üstün liderlik vasıflarıyla aşan Merhum Rauf Raif Denktaş, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki ve kalplerimizdeki müstesna yerini daima koruyacaktır. En asli görevimiz, bizlere emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmak ve yaşatmaktır. 

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi döneminde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve rahmetle anıyoruz.” 

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Rauf Raif DenktaşAnmaMesajNazım ÇavuşoğluHaberGündemKıbrıs
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