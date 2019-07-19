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Çavuşoğlu'ndan 20 temmuz mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz’un, KKTC devletinin egemen varlığının temelinin atıldığı gün olduğunu belirtti. 

19 Temmuz 2019 Cuma 15:41
Çavuşoğlu'ndan 20 temmuz mesajı

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının can güvenliği ve özgürlüğü teminat altına alınırken, Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayaline son verildiğini, Kıbrıs’ta Türklere ve Rumlara barış getirildiğini, Yunan cuntasına son verildiğini ve Yunanistan’a demokrasiyi getirildiğini vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 45. yıldönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu mesajına şöyle devam etti, 
“20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığı geleceğe taşıma açısından tarihi bir gündür. 20 Temmuz, Mehmetçik ile Mücahit karşısında direnemeyen Rum-Yunan çapulcularının sivil kadın-çocuk, yaşlı demeden Türkeli, Atlılar, Muratağa, Sandallar ve Aleminyo’da işledikleri katliamların asla ve asla unutulmayacağı bir gündür.
Kıbrıs Türk halkı, geçmişte yaşananları bir daha yaşamaması için, kendilerine düşen görevin, egemen varlığı ve özgür yaşamın simgesi olan KKTC Devletine, her koşulda sahip çıkmalı ve geleceğe taşımalıdır. Mutlu Barış Harekatı’na katılıp omuz omuza savaşan mehmetçik ve mücahitlerimize şükranlarımı iletir, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarım.”

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Nazım Çavuşoğlu
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