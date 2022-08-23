Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

Çavuşoğlu'ndan AB'ye eleştiri...

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rum kesimi ve Yunanistan, AB'ye güvenerek bu tür hakça paylaşım yerine KKTC'nin ve Türkiye'nin haklarını gasbetmeye çalıştılar, çalışıyorlar. Buna geçmişte izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermemiz söz konusu değil" ifadelerinde bulundu.

23 Ağustos 2022 Salı 16:18
23 Okunma
Çavuşoğlu'ndan AB'ye eleştiri...


Çavuşoğlu, Haber Global'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "Rum kesimi ve Yunanistan, KKTC ve Türkiye'nin haklarını gasbetmeye çalışıyor"

Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hidrokarbon bulduğuna ilişkin habere de değinen Çavuşoğlu, haberlere konu olan parselin Türkiye'nin kıta sahanlığıyla örtüşmediğini ve kıta sahanlığı sınırının güneyinde yer aldığını aktardı.

Çavuşoğlu, geçen yıl içinde Yunanistan ve Rum kesiminin 9 defa Türk kıta sahanlığına değişik yöntemlerle gemi gönderme teşebbüsünde bulunduğunu belirterek, "Gerek aldığımız askeri tedbirler gerek diplomatik girişimlerimizle bu gemilerin kıta sahanlığımıza girmelerine kesinlikle izin vermedik." dedi.

Bir İtalyan bilimsel araştırma gemisinin bölgede araştırma yapmak için Türkiye'den izin istediğini de hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı içinde ve KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve sismik araştırma çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz meselesinde sorunun Kıbrıs'ta gelir paylaşımına bağlı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz bu konuda BM'ye de AB'ye de telkinlerde bulunduk. KKTC de 2011'den bu yana defaatle önerilerini yineledi. En son temmuzun başında iş birliği alanlarını açıkladı, tekliflerini tekrar masaya koydu ama Rum kesimi ve Yunanistan, AB'ye güvenerek bu tür hakça paylaşım yerine KKTC'nin ve Türkiye'nin haklarını gasbetmeye çalıştılar, çalışıyorlar. Buna geçmişte izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermemiz söz konusu değil."

- "Elimizi kolumuzu bağlayacak şekilde F-16 ya da başka ürün almayız"

Çavuşoğlu, Yunanistan'la ilişkilere yönelik "Yunanistan'ın bir kere bu yalan dolan siyasetinden vazgeçmesi lazım." dedi.

F-16 konusunda Yunanistan'ın Türkiye aleyhinde lobi çalışması gibi faaliyetlerini eleştiren Çavuşoğlu, kendisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'yla yaptıkları görüşmelerin olumlu geçse de bu görüşmelerin ardından Yunan tarafının Türkiye karşıtı söylem ve faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası hukuka da uymadığını belirterek, Batı Trakya Türklerinin haklarının ihlal edildiğini, bazı adaların anlaşmaların hilafına olacak şekilde silahlandırıldığını ve bunların AB'ye güvenilerek yapıldığını dile getirdi.

"Türkiye gibi önemli bir komşunun kıymetini bilmesi lazım." diyen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye aleyhine tutumunu sürdürdükçe ikili ilişkilerde yumuşama olmayacağının altını çizdi.

Çavuşoğlu, diyalog için samimiyet vurgusu yaparak, ABD Kongresinde Yunan kökenli bir üyenin Türkiye'yle F-16 konusunda bir anlaşma yapılmamasına yönelik girişimde bulunduğunu da hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, "Amerikan yönetimi olumlu bakıyor. Askerler arasındaki teknik görüşme de gayet iyi seyrediyor ama yönetim şunu da biliyor ki şartlı, elimizi kolumuzu bağlayacak şekilde biz F-16 ya da başka ürün almayız. Alacaksak kullanabileceğimiz bir şekilde alırız." dedi.

Çavuşoğlu, ABD yönetiminin olumlu yaklaşımını Kongreyi ikna konusunda da sürdürmesini beklediklerine dikkati çekti.

Son Güncelleme: 23.08.2022 16:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı Şan’a, Gümrük Bilgi Sistemi Projesi Hakkında Sunum Yapıldı
Maliye Bakanı Şan’a, Gümrük Bilgi Sistemi Projesi Hakkında Sunum Yapıldı
KITSAB Heyeti TÜRSAB’ı Ziyaret Etti
KITSAB Heyeti TÜRSAB’ı Ziyaret Etti
Emekleri küle döndü!
Emekleri küle döndü!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim