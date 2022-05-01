Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turu kapsamında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'yı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından ülkeye dönen Çavuşoğlu, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uruguay'daki bozkurt işareti olayının nasıl geliştiğine ilişkin sorulan bir soruya Bakan Çavuşoğlu şöyle yanıt verdi:

"URUGUAYLI MAKAMLAR 'İPTAL EDERSENİZ SEVİNİRİZ DEDİLER' İPTAL ETTİK"

"Bizim Uruguay ile herhangi bir sıkıntımız yok. Bizimle ilişkileri canlandırmak istiyorlar. Bu çerçevede ziyaretimiz gerçekleşti. Uruguay ziyareti marjında bir anıta çelenk bırakmamız öngörülüyordu. Uruguay makamları, 'Olası bir gösteri ihtimaline karşı çelenk bırakma aşamasını iptal ederseniz seviniriz' dediler. Biz de iptal ettik.

"SÖZ VERDİKLERİ HALEDE O GRUBU YAKAŞTIRMALARI HATAYDI"

Binamızın açılışı sırasında önüne o grubun yaklaştırılmaması konusunda Büyükelçimize teminat verdiler. Söz verdikleri halde oraya grubu yaklaştırmaları bir hataydı.

"GEREKEN CEVABI VERDİK"

Nitekim göstericiler çirkin tavırlar sergilediler. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik. Bizim yaptığımız hareket ne Uruguay makamlarına ne Uruguay halkına ne de göstericilere bir hakarettir. Bundan dolayı bizi suçlamaları da yersiz. Geleceğe bakmamız gerektiğini söyledik."