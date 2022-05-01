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Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguay ziyareti sırasında sözde Ermeni soykırımını destekleyen bir grup gösterici ile karşılaştı. Bakan Çavuşoğlu arabasının camından göstericilere "bozkurt işareti" yaparak yanıt verdi. Konuya ilişkin olayın detaylarını paylaşan Çavuşoğlu, "Göstericiler çirkin tavırlar sergilediler. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik." ifadelerini kullandı.

01 Mayıs 2022 Pazar 20:24
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Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turu kapsamında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'yı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından ülkeye dönen Çavuşoğlu, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uruguay'daki bozkurt işareti olayının nasıl geliştiğine ilişkin sorulan bir soruya Bakan Çavuşoğlu şöyle yanıt verdi:

"Bizim Uruguay ile herhangi bir sıkıntımız yok. Bizimle ilişkileri canlandırmak istiyorlar. Bu çerçevede ziyaretimiz gerçekleşti. Uruguay ziyareti marjında bir anıta çelenk bırakmamız öngörülüyordu. Uruguay makamları, 'Olası bir gösteri ihtimaline karşı çelenk bırakma aşamasını iptal ederseniz seviniriz' dediler. Biz de iptal ettik.

Binamızın açılışı sırasında önüne o grubun yaklaştırılmaması konusunda Büyükelçimize teminat verdiler. Söz verdikleri halde oraya grubu yaklaştırmaları bir hataydı.

Nitekim göstericiler çirkin tavırlar sergilediler. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik. Bizim yaptığımız hareket ne Uruguay makamlarına ne Uruguay halkına ne de göstericilere bir hakarettir. Bundan dolayı bizi suçlamaları da yersiz. Geleceğe bakmamız gerektiğini söyledik."

Son Güncelleme: 01.05.2022 21:12
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluUkraynaBozkurt
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