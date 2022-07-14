Çavuşoğlu'ndan AÖA açıklaması!

Çavuşoğlu amaçlarının Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yaşatılması ve yasalarla görev ve sorumluluğunun geliştirilmesi olduğuna işaret ederek akademinin kısır çehresinden kurtulması için bir yasa çalışması içinde olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, akademinin geleceğe daha iyi bir misyonla taşınması için çalıştıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu okul yapan işadamlarına yönelik suçlamaları doğru bulmadığını da belirtti.

Çavuşoğlu, şahsı ve öğretmenliğiyle ilgili eleştirileri de yanıtladı.

“Siyasetçi olabilirim ama önce öğretmenim” diyen Çavuşoğlu, “En büyük gururum Nazım hocalığımdır. Atatürk Öğretmen Akademisi yaşayacak, yasası güncellenerek yaşayacak. Bu madde akademinin kapatılması için değil, müfredatının geliştirilmesi içindir. Böyle bir şeye de asla alet olmayız” dedi.

Fırsat eşitliği için gerekli olan bazı maddelerin bu yasa çalışması ile düzenleneceğine de vurgu yapan Çavuşoğlu, iddia edildiği gibi akademinin kapatılması veya bir yatırımcıya teslim edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti .

Bakan Nazım Çavuşoğlu daha sonra ise öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

Kimi öğretmenin 6-15 saat arası kiminin ise 25 saat derse girmesinin doğru olamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, bu sorunların giderileceğini, ayrıca okullardaki bütçe kaynaklı eksikliklerin de Okul Aile Birlikleri, okullar ve bakanlık işbirliği içinde aşılması hedefiyle çalıştıklarını anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Atatürk Öğretmen Akademisi ve diğer konularla ilgili çekincelerini yazılı olarak iletmesi durumunda bunun karşılıklı görüşüleceğini de ifade etti.