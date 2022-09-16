Çavuşoğlu'ndan Başörtülü Öğrenci İle İlgili Açıklama

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Cavusoğlu, Gündem Kıbrıs Web Tv'de Çiğdem Aydın'ın programına katıldı.

Geçtiğimiz gün bir gazetede çıkan başörtülü öğrencinin, başörtüsü nedeniyle okula alınmadığı yönündeki haberler üzerine de konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuk iddia edildiği gibi 14 yaşında değildir. Şu anda dokuzuncu sınıfa kayıt olan bir öğrencimizdir. Bu öğrencimiz 15 yaşındadır ve bu öğrencimiz fotoğraflarında başı açık bir şekilde okula kayıt yapmıştır. Ekran önünde çocuğu hedef olarak göstermek istemiyorum. Bu konu okul müdürlüğüne gittiği zaman daire müdürüne öğrencinin baş örtülü bir şekilde kayıt yapmak istediğini söyledi. Konuyla ilgili daire müdürü bana ulaşınca kesinle kaydı yapılsın dedim. Şu anda çocuğumuz okul idaresi ile disiplin tüzük gereği bir tartışmamız var. Çünkü bizde tüzük ve yasa okul üniformasını okul idaresi belirler. Okul üniformasında böyle bir tanımlama olmadığı için yazışma sürecindeyiz. Bu sorunu da çözeceğiz. Bu konuyu kamuoyu önünde tartışmaktan ziyade tamamen bilimsel anlamda ve çağdaş bir akılla konunu üzerine gidiyoruz. Bu konuyu sosyal medya konusu yapmak istemiyoruz. O yüzden bizler bu konuyu kendi içimizde yazışmalarla halletmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu olay yeni bir konudur. Bu konuyu sağlıklı bir şekilde değerlendirip, hiç kimseyi rencide etmeden ve hiç kimsenin inancını da zedelemeden bir süreç geçirmek istiyoruz."