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Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle buruk bir bayram kutlanacak olsa da bayramların, insanlar arasında birlik ve beraberlik bağlarının, maneviyatın daha da güçlendiği, yardımlaşmanın, dayanışmanın artmasına katkı sağlayan zamanlar olduğunu vurguladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:45
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Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı

Çavuşoğlu, bayramların zor dönemde herkesin birbirine destek olması için büyük fırsat yarattığını kaydetti. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, yarın başlayacak Ramazan Bayramı’nın geçtiğimiz yıl olduğu gibi Covid-19 salgının gölgesinde, kısıtlı bir çevrede kutlanacağını belirtti.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlar dargınlıkların unutulması, anlaşmazlıkların bir kenar konması ve farklılıklara rağmen bir olarak, içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemde herkesin birbirine destek olması için büyük bir fırsattır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, üreticilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramlarını içtenlikle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirilmesini dilerim.”

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