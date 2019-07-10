Çavuşoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz mesajı!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimiyle ilgili, "Ruhsat verilen yerlerde çalışmamızı yoğunlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ…

Çavuşoğlu, konuşmasının bazı bölümlerinde şunları kaydetti:

“Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur.

Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir.

Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz.

Herkes Türkiye'nin haklarına saygı duymalıdır.

Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak.

Garantör olmayan ülkelerin konuşmaya hakkı yoktur. Konuşacaklarsa da tarafsız olmak zorundalar”