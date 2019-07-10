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Çavuşoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz mesajı!

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusu ile ilgili açıklama yaparak, "Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
Çavuşoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz mesajı!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimiyle ilgili, "Ruhsat verilen yerlerde çalışmamızı yoğunlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ…

Çavuşoğlu, konuşmasının bazı bölümlerinde şunları kaydetti:

“Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur.

Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir.

Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz.

Herkes Türkiye'nin haklarına saygı duymalıdır.

Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak.

Garantör olmayan ülkelerin konuşmaya hakkı yoktur. Konuşacaklarsa da tarafsız olmak zorundalar”

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çavuşoğlu
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Hüseyin Becer 2019-07-10 18:47:06

Bu konuda AB nin söz söylemeye hakkı yoktur. 1960 anlaşmalarında Türkiye İngiltere veYunanistanın söz söylemeye hakkı vardır. İmzayı garantör ülke olarak atanlar onlardır.

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Hüseyin Becer 2019-07-10 18:50:25

Tek taraflı olarak AB ye Rum tarafı alınırken Türkiyeye de sorulmalı idi. Sorulmadı. Anlaşmaya da yanaşmıyorlar. Bunun suçlusu Türkiye olamaz. Suçlusu AB dir.

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Vatandaş20 2019-07-10 20:07:35

Türkiye Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuğa uygun hareket etmektedir. Esas kanunsuzluğu yapan yasa dışı kendini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak lanse eden Rumlardır.

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