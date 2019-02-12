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Çavuşoğlu'ndan hükümete sert eleştiri

12 Şubat 2019 Salı 17:05
Çavuşoğlu'ndan hükümete sert eleştiri

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UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu Şahali’den sonra  söz alan Tarım Bakanı’nın verdiği veriler üzerinden değerlendirmede bulundu. 
Çavuşoğlu, “Bizim muhalefette olmaktan sıkıntımız yok. Marazımız, endişemiz, hükümette uzun süre kalırsanız ülkenin tamamen enkaza döneceği yönünde” dedi

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dervis 2019-02-13 09:50:10

tanri kibris turkunu sizden ve fasist, rantci, hirsiz, serefsiz ubp tayfasindan korusun..amin

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Doğru Söz 2019-02-12 21:13:46

Bak Allah var yukarda. Çarpılacan. Destur de! Düzelt şunu! Taşoy gibi de "İktidarda iken ne güzel kazanıyorduk. Bir maaşa galdık şimdi. MAAŞ YETERSİZ. Boku yedik".
((((( Asgari ücret mi? O tamamdır. )))))

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hoşşttt 2019-02-13 09:03:13

Akacan gibi köpekleri millatvekili adayı gösteren bir partinin yine bir başka milletveki konuştu..ya da havladı nasıl isterseniz yorumlayın :)
enkaz olursa sevinirsiniz siz..bir peşkeş de o enkazlara, adınıza döner hepsi..Zeyko gibi...

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Hasan 2019-02-13 10:42:38

Sizin çevirdiğiniz enkazdan sonra, hiç kimse ve hiçbir şey daha büyük enkaz yaratamaz. Sizler ne utanmaz, ne yüzsüz, ne şerefsiz insanlarsınız ki yüzünüz kızarmadan çıkıp konuşabiliyorsunuz. Sizin döneminizde her türlü rüşvet, yolsuzluk, yasadışılık döndü, ülke kaynaklarını kendi şahsi çıkarlarınız için kullandınız, oy için yapmadığınız şerefsizlik, pislik, yasadışılık kalmadı, halen pişkin pişkin palavralar atıp, yalanlarla halkı kandırmaya çalışıyorsunuz. UBP Hırsızdır, UBP şerefsizdir, UBPnin yapabileceği en büyük proje yolsuzluktur, UBP Vatan Haini, sahtekar bir partidir.

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Cypriot 2019-02-12 18:12:48

Hade o gadar çok yediniz?

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Ali 2019-02-13 10:45:35

Hadi ordan be hollo. Yaptığınız yolsuzlukları ne çabuk unuttunuz

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insanoğlu 2019-02-13 11:00:22

hoşt domuz nedirki gonuşun artık eksik başka yerden duyanda sanacak sizin devrinizde memleket münhasır medeniyetler seviyesindeydi garagöz utanman yüzün kızarmadanda konuşun

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dervis 2019-02-13 12:55:49

guney kibristaki liselerde okuyan turk cocuklarinin tc universitelerine kabul edilmemesi icin yok'e yazi yollayan serefsiz ve vatan haini sen degilmisin..

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