Çavuşoğlu'ndan hükümete sert eleştiri

UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu Şahali’den sonra söz alan Tarım Bakanı’nın verdiği veriler üzerinden değerlendirmede bulundu.
Çavuşoğlu, “Bizim muhalefette olmaktan sıkıntımız yok. Marazımız, endişemiz, hükümette uzun süre kalırsanız ülkenin tamamen enkaza döneceği yönünde” dedi
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tanri kibris turkunu sizden ve fasist, rantci, hirsiz, serefsiz ubp tayfasindan korusun..amin
Bak Allah var yukarda. Çarpılacan. Destur de! Düzelt şunu! Taşoy gibi de "İktidarda iken ne güzel kazanıyorduk. Bir maaşa galdık şimdi. MAAŞ YETERSİZ. Boku yedik".
((((( Asgari ücret mi? O tamamdır. )))))
Akacan gibi köpekleri millatvekili adayı gösteren bir partinin yine bir başka milletveki konuştu..ya da havladı nasıl isterseniz yorumlayın :)
enkaz olursa sevinirsiniz siz..bir peşkeş de o enkazlara, adınıza döner hepsi..Zeyko gibi...
Sizin çevirdiğiniz enkazdan sonra, hiç kimse ve hiçbir şey daha büyük enkaz yaratamaz. Sizler ne utanmaz, ne yüzsüz, ne şerefsiz insanlarsınız ki yüzünüz kızarmadan çıkıp konuşabiliyorsunuz. Sizin döneminizde her türlü rüşvet, yolsuzluk, yasadışılık döndü, ülke kaynaklarını kendi şahsi çıkarlarınız için kullandınız, oy için yapmadığınız şerefsizlik, pislik, yasadışılık kalmadı, halen pişkin pişkin palavralar atıp, yalanlarla halkı kandırmaya çalışıyorsunuz. UBP Hırsızdır, UBP şerefsizdir, UBPnin yapabileceği en büyük proje yolsuzluktur, UBP Vatan Haini, sahtekar bir partidir.
Hade o gadar çok yediniz?
Hadi ordan be hollo. Yaptığınız yolsuzlukları ne çabuk unuttunuz
hoşt domuz nedirki gonuşun artık eksik başka yerden duyanda sanacak sizin devrinizde memleket münhasır medeniyetler seviyesindeydi garagöz utanman yüzün kızarmadanda konuşun
guney kibristaki liselerde okuyan turk cocuklarinin tc universitelerine kabul edilmemesi icin yok'e yazi yollayan serefsiz ve vatan haini sen degilmisin..