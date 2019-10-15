Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu konuşmasında , siyasi bir çözüm bulunana kadar Kıbrıs Türkleri’nin meşru haklarını korumaları gerektiğine dikkati çekti.
Çavuşoğlu, Türk Konseyi üyelerinin de haksız izolasyonu kırmak ve adil bir çözüm bulmak için Kıbrıs Türkleri ile birlik göstermelerini beklediklerine işaret etti.
Çavuşoğlu ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Budapeşte temsilcilik ofisi açtığı için Macaristan’a teşekkürlerini iletti.
(BRT/AA)
Çekin elinizi yakamızdan da koruma istemez sizin gibi barbarlardan bu ülke.Cumhurbaşkanımı saymayan benim hakkımı koruma peşine düşmesin
SENİN ADINDAN RUM TOHUMU OLDUĞUN BELLİ YAVŞAK NİKOS GİT YÜNANİSTANDA YAŞA SİKİKBeğen (0) Beğenmedim! (1)
Vatan savunmasinida biz “barbarlara” birakin. Nede olsa sen degilde 50 bin essek yasasa bu adada yine savunacagiz. Tekrar soyluyorum; kendinizi bir halt sanmayin derdimiz siz degilsiniz. Bu topraklar bize lzim hepsi bu. Kendinizi parcalayip durmayin.Beğen (0) Beğenmedim! (1)
Emin ok derdimiz ne senin hakkin nede sensin. Tipki Turkiye gibi Kktc de stratejik olarak onemli bir toprak parcasi ve elimizde tutuyoruz. Butun mesele bu ve hicbir guc bizi bu adadan cikartamaz. O yuzden kendi alaninizda eglenin siz.Beğen (0) Beğenmedim! (1)
Biz kendimizi sizin gibi bir halt sanmayız Au Eşşeği. Bu topraklar bi,ze lazım diyor bir da utanmadan . Dağdan geldi bağdakini kovacak.Hani be sizin garantörlüğünüz?
YAVAŞ YAVAŞ KIBRISI 82. İL YAPIP BAŞINA BİR VALİ ATAYAK.BUNLARIN BİTİ GANLANDI BURADA YÜNANLARLA İÇİÇE YAŞAMAKTAN.HEPSİNİ TÜRKLÜK YOLUNA GETİRELİM BİR DAHA BAK BAKALIM BİR DEVLET ÇIKIP DİYOR MU KUZEY KIPRIS TÜRKİYE CUMURİYETİ DİYE BİR YER VARDI NERDE ŞİMDİ.